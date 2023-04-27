Производство электроэнергии в Саратовской области подорожало за три месяца на 10 процентов

В Саратовской области зафиксирован 10процентный рост стоимости производства электроэнергии и ее передачи. Об этом говорится в докладе Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области.

Цены на обеспечение электричеством, газом и паром выросли на 9,5%; производство горячей воды и пара на 9,1%.

Металлургическое производство подорожало на 8,9%; кокса и нефтепродуктов на 6%; обрабатывающее производство — 2,1%.

На 1% снизилась стоимость производства пищевых продуктов; химических веществ на 1,8%; текстиля на 5,4%.

Индекс цен производителей вырос на 3,4%; потребительских цен на 1,6%.

Дарья Васенина