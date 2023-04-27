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Пензенский «Максим» выкупил телерадиокомпанию «Наш дом»

В Пензе продан 100процентный пакет акций ЗАО «Телерадиокомпания «Наш дом». Покупателем стало ООО «Максим», сообщил на личной странице в соцсети генеральный директор медиахолдинга «Экспресс», депутат Законодательного собрания Пензенской области Антон Шаронов.

«Уверен, что традиции регионального телевидения, заложенные нашим наставником Леонидом Евгеньевичем Черневым, будут сохранены и приумножены новым собственником этой телерадиокомпании», — написал господин Шаронов.

В состав «Нашего дома» входят радиостанции «Европа Плюс Пенза» и «Радио 101.8», а также телеканал «Наш дом».

Дарья Васенина

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