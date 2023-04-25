Вспомнишь солнце, вот и станция

В Саратовской области планируется возведение пятой по счету солнечной электростанции. Она появится в АлександровоГайском районе к концу 2025 года и станет самой крупной в регионе. Реализацией проекта займется компания «Юнигрин пауэр», конечным бенефициаром которой является Михаил Сиволдаев — бывший топ-менеджер государственной корпорации «Ренова» Виктора Вексельберга. В процессе согласования проектной документации возникли проблемы с прохождением археологической экспертизы. Эксперты считают, что солнечная энергетика — перспективное направление для инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алгайская СЭС станет крупнейшей в Саратовской области

Фото: Александр Тырышкин, Коммерсантъ Алгайская СЭС станет крупнейшей в Саратовской области

Фото: Александр Тырышкин, Коммерсантъ

Новая солнечная электростанция появится в АлександровоГайском районе Саратовской области, сообщил Telegram-канал министерства инвестиционной политики региона. Строительством на расположенном на границе с Казахстаном участке с кадастровым номером 64:01:000000:6171 зай­мется ООО «Юнигрин пауэр». Мощность электростанции составит 72 МВт.

«Сейчас в регионе работают четыре солнечные электростанции в Новоузенском, Ершовском, Пугачевском и Дергачевском районах общей суммарной мощностью свыше 100 МВт. Новая электростанция станет самой крупной из них»,— уточнили «Ъ» в министерстве инвестиций Саратовской ­области.

Электроэнергию начнут поставлять в регионы России ориентировочно в конце 2025го. Начало реализации проекта запланировано на март того же года. Саратовской области СЭС даст 20 рабочих мест. Объем инвестиций определят после утверждения технических параметров.

Согласно данным kartoteka.ru, ООО «Юнигрим пауэр» является дочерней компанией ООО «Юнигрин энерджи», 99,9857% которой принадлежит ООО «Реам менеджмент», учрежденной Михаилом Сиволдаевым — бывшим топ-менеджером ГК «Ренова» Виктора ­Вексельберга.

«Кроме того, между Саратовской областью и ООО «Авелар Солар Технолоджи» ведется многолетнее взаимовыгодное сотрудничество по развитию сферы возобновляемой энергетики. Подтверждением этому являются построенные и введенные в эксплуатацию солнечные электростанции в Саратовской области общей суммарной мощностью 70 МВт»,— уточнили в профильном министерстве. Речь идет о Пугачевской СЭС (15 МВт), Орлов-Гайской (15 МВт), Ново­узенской (15 МВт) и Дергачевской (25 МВт).

• ООО «Авелар Солар Технолоджи» — дочерняя компания ООО «Фотом солюшн», 52,2642% которой принадлежит также «Реам менеджмент» господина ­Сиволдаева.

В марте прошлого года реализация проекта оказалась под вопросом из-за экспертного заключения об обнаружении на предполагаемом к застройке участке объекта археологического наследия. На этом месте находится «Одиночный курган 1 у села Александров Гай». Его площадь составляет 5478 кв. м, а датируется он эпохой бронзы (ранний железный век).

В комитете культурного наследия при правительстве Саратовской области рассказали, что собственнику рекомендовали разработать раздел по сохранению памятника: «Данный проект и акт экспертизы также поступили на согласование в комитет культурного наследия в сентябре того же года. Им предлагалось исключить территорию объекта археологии из территории застройки, для полного обеспечения сохранности установить ограждения, запретить проезд и стоянку техники, размещение временных сооружений и коммуникаций. Документация получила необходимое согла­сование».

Экономист, автор Telegram-канала «Деньги и песец» Дмитрий Прокофьев предположил, что вряд ли электроэнергия будет дешевле: «Для того чтобы электроэнергия была дешевле, нужна конкуренция поставщиков. Внедрение любых новых технологий в области энергии само по себе ее более дешевой для потребителя не делает. Если люди платят, ну и платят. Зачем снижать им цену на электроэнергию? Возможно, снижать свои издержки, на этом зарабатывать. Если у людей есть варианты ставить солнечные панели у себя на крыше, подключаться к каким-то другим источникам энергии, тогда появится конкуренция — есть мотивация для снижения цен.

Дмитрий Прокофьев уточнил, что возобновляемая энергетика — это мировой тренд. Тем не менее, отметил экономист, нефть, газ и уголь еще долго не пропадут с рынка. Несмотря на это, сфера альтернативной энергетики развивается и представляет для инвесторов живой интерес.

«Имеет смысл смотреть, как это будет работать в системе, когда СЭС и других восполняемых источников энергии будет много. За счет масштаба может стать дешевле. Это интересная история»,— резюмировал господин Прокофьев.

Дарья Васенина