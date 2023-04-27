Потребности в кредит

Микрозаймы на решение текущих потребностей вновь набирают популярность у россиян — к такому выводу пришли эксперты, проанализировав статистику целей кредитования в микрофинансовых организациях. Так, среди регионов Поволжья выделяется Астраханская область: почти 45% обращений граждан в МФО происходит в связи с необходимостью удовлетворения сиюминутных потребностей. Эксперты уверены, что рост спроса на сиюминутные микрозаймы характеризует социальную ­обстановку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чуть менее половины микрозаймов в Астраханской области выдается на текущие нужды

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Чуть менее половины микрозаймов в Астраханской области выдается на текущие нужды

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Жители Пензенской, Саратовской и Волгоградской областей все чаще берут микрозаймы на незапланированные траты, обслуживание жилья и «прочие расходы». Аналитики онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) сравнили, как соотносятся цели, на которые граждане брали кредиты в МФО за первый квартал 2023 года и аналогичный период предыдущего. По данным экспертов, на данный момент более трети из общего числа микрокредитов взяты на «срочные, незапланированные траты». Наибольший рост этого показателя в соседней Астраханской области: он составил 6,8 пункта — 43,5% от общего числа кредитов. Далее идут Саратовская и Волгоградская области — здесь рост подобных займов составил 4,4 п.п. — до 38,5% и 38,2% соответственно. «Рост заявок на срочные и незапланированные траты говорит о том, что долгосрочное финансовое планирование пока еще остается затруднительным для части людей»,— делают вывод ­аналитики.

В начале минувшего года второе место, по данным экспертов, в общем объеме микрокредитов составляли займы на развлечения, подарки и отпуска. В Пензенской и Волгоградской областях этот показатель упал на 2,8 п.п. (до 13,7% и 14,6% соответственно); в Саратовской на 2,3 п.п. (до 15,3%), в Астраханской на 2,5 п.п. (до 14,3%). При этом в среднем до 14% среди общего числа кредитов выросли займы на ремонт и обслуживание жилья. Сократилось количество микрозаймов на обслуживание автомобилей, покупку бытовой техники. «Проведение ремонта в жилых объектах было приоритетнее, от него люди были готовы отказываться в меньшей степени. С покупкой техники и обслуживанием автомобилей тенденция противоположная, они отошли на второй план, равно как и траты на развлечения, подарки и прочее»,— считают в Moneyman.

Аналитики указали и на корреляцию падения объема микрозаймов с целью перекредитования с местом региона в рейтинге закредитованности: чем меньше граждане должны банкам, тем динамика снижения обращения за займами с целью погашения других долгов ниже. Менее всего среди указанных регионов финансовым структурам должны жители Пензенской области (68е место в рейтинге); падение объема займов для перекредитования за год составило 1,1 п.п. В Волгоградской области объем таких займов сократился на 3,4 п.п. (32е место в рейтинге закредитованности). Закредитованность жителей Саратовской и Астраханской областей схожая (44Е и 43Е места); в обоих регионах падение составило 2 п.п. (до 9,2% и 9,1% соответственно). «К новым финансовым обязательствам перед кредиторами продолжают относиться осторожно, больше придерживаясь в своем потреблении сберегательной модели»,— резюмируют эксперты.

Глава фракции «Справедливая Россия — За Правду» в Саратовской областной думе Артем Чеботарев критически оценивает деятельность микрокредитных организаций: «Эти организации несут серьезнейшие социальные риски, заманивают людей в долговую кабалу и погружают в бедность. Люди часто берут микрозаймы из-за столкновения с определенными жизненными трудностями. А значит, владельцы МФО буквально наживаются на чужом горе». По словам господина Чеботарева, на смену микрокредитным организациям «должна прийти система социального кредитования под эгидой государства».

На текущий момент работоспособной альтернативы микрофинансовым организациям нет, считает политолог Александр Сайгин «Есть механизм КПКГ (Кредитно-потребительский кооператив граждан. — «Ъ»), который когда-то получил развитие, но не имел хорошей законодательной базы и регуляции. Они могли бы стать подспорьем для людей, которым срочно нужны деньги, но которые не готовы идти за ними в банк. Тем не менее, из-за ряда скандальных ситуаций и атомизации общества этот механизм работать практически перестал»,— считает господин Сайгин.

Рост спроса на микрозаймы для решения текущих проблем указывает на тенденции к снижению уровня жизни, считает экономист, автор Telegram-канала «Деньги и Песец» Дмитрий Прокофьев. «У человека, проживающего благополучно и в комфортной среде, с большим количеством социальных связей, обычно не возникает „аварийных“ неожиданных трат, а если они и появляются, то „займы до зарплаты“ ему не нужны, потому что, как правило, у такого человека есть финансовая подушка, кредитная карта, он может обратиться к друзьям или в банк. За „кредитом по паспорту“ обращаются люди, которые живут в финансовом стрессе, круг общения такого человека также несостоятелен»,— объясняет ­эксперт.

По мнению господина Прокофьева, падение спроса на микрозаймы для перекредитования свидетельствует о росте закредитованности: «В микрофинансовые организации идут те, у кого нет кредитных карт; кому в банке показали на дверь — больше денег взять неоткуда. Но в МФО сегодня тоже не дают деньги всем подряд, потому что там знают своего клиента»,— резюмировал господин Прокофьев.

Никита Маркелов