Саратов будет поставлять газовое оборудование в Узбекистан

Бизнес-миссия из Саратовской области подписала в Узбекистане соглашение о сотрудничестве между заводом «Газаппарат» и крупной узбекистанской энергетической компанией. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Саратовской области.

Представители саратовского и узбекистанского бизнеса провели переговоры, в рамках которых удалось заключить соглашение о поставках в соседнее государство регуляторов давления газа.

«Всего в бизнес-миссии принимают участие представители 17 компаний. В их числе: производители промышленного и нефтегазового оборудования, материалов для комплектации инженерных сетей, строительных и лакокрасочных материалов, конвейерных систем по перемещению грузов, гидравлики», — говорится в релизе.

Саратовская бизнес-миссия побывала на узбекистанских предприятиях по производству кондитерских, макаронных изделий, полуфабрикатов, муки и круп. В дальнейшем делегаты посетят завод металлоконструкций, мебельное производство, а также поставщика дорожно-строительной, коммунальной и сельскохозяйственной техники. Намечены дальнейшие переговоры.

«Участие саратовских компаний в бизнес-миссии стало возможным благодаря национальным проектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт», — уточнили в министерстве.

Дарья Васенина