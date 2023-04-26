Сталинский профиль проявляется все отчетливее

При капремонте исторического здания бывшей партийной школы в центре Волгограда, которое больше 60 лет занимает государственный медицинский университет, на фасаде прорисуют «контур» Иосифа Сталина — на месте, где когда-то был барельеф этой исторической фигуры, а имя Сталина восстановят на капителях колонн. В феврале вблизи главного музейного комплекса города открыли первый в РФ созданный по инициативе госструктур бюст Сталина. По мнению экспертов, реставрация фасада бывшей парт­школы может быть частью кампании за переименование города в Сталинград.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волгоград продолжает вспоминать сталинское прошлое

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Волгоград продолжает вспоминать сталинское прошлое

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

При капремонте фасада Волгоградского государственного медицинского университета (ВолГМУ) будет частично восстановлен барельеф с профилем руководителя Советского Союза Иосифа Сталина, который с этого здания убрали в 1961 году. Как уточнил «Ъ» Дмитрий Трофимов, помощник ректора университета будет восстановлен не полноценный барельеф, а лишь его «контур», а также установлена мемориальная табличка, указывающая, что ранее такой барельеф был. Кроме того, будет вновь прочерчена надпись «Сталин» и на раскрытой «книге» капителей колонн — сейчас там осталась только надпись «Ленин».

Изначально фасад здания высшей партшколы, спроектированного в 1950 году и введенного в эксплуатацию в 1954м, украшали четыре барельефа — Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Однако последний демонтировали в конце 1961 года, когда здание уже занимал вуз. Сделано это было, кстати, спустя всего несколько дней после того, как указом Верховного Совета СССР Сталинград был переименован в Волгоград.

В конкурсе, завершившимся в августе прошлого года, «Гарантстрой» оказался единственным участником, подавшим заявку, соответствующую условиям, установленным ВолГМУ.Подрядчик установит двери, заменит пластиковые окна на деревянные, воссоздаст гранитные откосы, починит крышу, и проведет ряд других работ.

Контракт на 235,4 млн руб. выполняет столичное ООО «Гарантстрой», в послужном списке которого несколько заказов от структур «Роскосмоса». По данным Kartoteka. ru, в 2022 году компания получила выручку в 262 млн руб. и чистую прибыль в 14 млн. На конкурсе, завершившемся в августе прошлого года, «Гарантстрой» оказался единственным участником, подавшим заявку, соответствующую условиям, установленным ВолГМУ.

По словам Дмитрия Трофимова, проект реконструкции был создан еще в 2019 году и при утверждении госэкспертизой был избран именно такой вариант — с контуром бывшего барельефа. «Решение принимала государственная комиссия, и оно именно такое»,— уточнил господин Трофимов, отметив, что с предложением выступил известный волгоградский архитектор Сергей Сена.

По сведениям «Ъ» причина прозаична: не сохранилось ни одной достаточно качественной фотографии утраченного барельефа или его научного описания.

Руководитель волгоградского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры ВООПИиК Валерий Котельников подтвердил, что год назад проект обсуждался на научно-методическом совете при комитете госзащиты ОКН областной администрации, добавив, «хотя нас туда и не пускают». Господин Котельников отмечает, что воссоздание части архитектурного облика — правильный подход. «Такое время было. При этом, мне кажется, должны одновременно рассказывать, почему здесь оказался Сталин. Но подход верный, в отличие от вновь возведенных объектов, как тот, что у панорамы»,— отметил общественник.

Речь о бюсте Сталина, который торжественно открыли в Волгограде 1 февраля, накануне 80летия празднования победы в Сталинградской битве.

Депутат Волгоградской областной думы от КПРФ, доктор исторических наук Алексей Буров уверен, что и открытие бюста, и восстановление намека на барельеф на стенах медуниверситета — это «процесс восстановления исторической справедливости».

В кулуарах региональной власти циркулирует версия, что одновременно с выборами губернатора в сентябре может состояться референдум по этому вопросу, чтоб переименование города приурочить к ­годовщине начала контрнаступления в Сталинградской операции. Такое предположение как «весьма вероятное» подтвердили на условиях анонимности несколько чиновников и депутатов регионального уровня.

Член федерального бюро партии «Яблоко» Александр Ефимов не исключает такой возможности: «Речь не о возврате исторического имени, а о поднятии флага милитаризации страны, символа всего происходящего. Вернуть хотят не исторического деятеля, а направляющий символ, мы, похоже, снова идем в государство, где каждый человек винтик, жизнь его не важна, а есть только руководитель, что ведет от победы к победе»,— рассуждает господин Ефимов.

«Вот почему нельзя говорить, что даже барельеф это просто восстановление истории. Мы все еще инфицированы той болезнью, что Сталин привил обществу, наследие его репрессивной машины не изжито. Поэтому и спокойно смотреть на барельеф пока не сможем»,— подытожил политик.

Валерий Котельников также считает, что возвращение имени будет большой ошибкой. «Сталинград давно стал жить отдельно. Это не город, а символ мужества, победы, перелома во всей Второй мировой. И если вернуть имя просто городу, то это будет нивелирование нашей истории, ее десакрализация. Каково будет видеть заголовки про очередной прорыв канализации в Сталинграде?»— говорит господин ­Котельников.

Ярослав Малых