Первый крупный приют для бродячих собак появится в Астраханской области

Первый в Астраханской области крупный приют для бездомных собак появится возле села Соленое Займище Черноярского района. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на курирующего строительство депутата думы Астраханской области Валерия Ашихмина.

Новый приют «Гепард» будет рассчитан на тысячу мест. Его планируют возвести до конца этого года.

«Уже сейчас на облагороженной территории установили 150 вольеров, в которых содержатся 97 собак. Приют в завершенном виде будет рассчитан на 1 тыс. собак, проживающих в 500 вольерах. При этом от концепции „отлов — лечение — стерилизация — передержка — выпуск в прежнюю среду обитания“ здесь решили отказаться», — заявил изданию господин Ашихмин. Он заверил, что если собаку не удастся пристроить, ее будут держать в приюте до естественной смерти.

Также на территории приюта планирую построить ветеринарную клинику, в котором в том числе будет операционная.

Жители Астрахани вышли вчера на очередной митинг против бездействия властей, допустивших сильный рост популяции бродячих животных. Региональное управление ветеринарии насчитывает в Астраханской области около 40 тыс.

Дарья Васенина