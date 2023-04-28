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Задержан глава Энгельсского района Саратовской области

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Энгельсского района Дмитрия Плеханова. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) завел исполняющий обязанности руководителя областного СКР Олег Мезрин.

По данным следствия, в период с июня 2022 года по январь 2023го подозреваемый организовал передачу Энгельсскому району автомобиля, приобретенного директором некой организации. «Указанные действия он совершил из личной заинтересованности», — уточнили в СКР.

Глава района задержан, с ним проводят следственные действия. Сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе администрации Энгельсского района прокомментировать ситуацию не смогли. Будет ли назначен исполняющий обязанности главы муниципалитета пока неизвестно.

Дарья Васенина

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