Задержан глава Энгельсского района Саратовской области

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Энгельсского района Дмитрия Плеханова. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) завел исполняющий обязанности руководителя областного СКР Олег Мезрин.

По данным следствия, в период с июня 2022 года по январь 2023го подозреваемый организовал передачу Энгельсскому району автомобиля, приобретенного директором некой организации. «Указанные действия он совершил из личной заинтересованности», — уточнили в СКР.

Глава района задержан, с ним проводят следственные действия. Сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе администрации Энгельсского района прокомментировать ситуацию не смогли. Будет ли назначен исполняющий обязанности главы муниципалитета пока неизвестно.

Дарья Васенина