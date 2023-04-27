«Царь-окно»: саратовский министр обратится в суд после уничтожения окон в «Доме травников Соколовых»

Министр — председатель комитета культурного наследия Саратовской области Владимир Мухин намерен обратиться в суд с требованием вернуть в прежнее состояние окна в ОКН «Дом травников Соколовых». Об этом чиновник заявил на онлайн-брифинге.

Дом саратовских травников братьев Соколовых, расположенный в Волжском районе Саратова по адресу ул. Вознесенская, 33, подвергся незаконному ремонту. Жительница региона, в распоряжении которой находится муниципальная квартира, заменила охраняемые государством уникальные сосновые рамы (в том числе круглую) на пластиковые. В список ОКН регионального значения здание внесли в июле 2022 года.

«Комитетом принимаются меры по установлению собственника данных помещений для дальнейшей работы по привлечению его к ответственности и восстановлению исторического облика объекта. Меру ответственности определит суд. Мы готовимся к этим мероприятиям... Мы будем добиваться, чтобы это лицо восстановило облик объекта», — заявил господин Мухин.

Приехавший на место происшествия первым экскурсовод Алексей Голицын рассказал «Ъ», что женщина живет в области, а квартиру сдает. Господин Голицын уточнил, что попробовал отговорить ее менять окна, настаивая на том, что это незаконно. Затем общественник пытался связаться с сотрудниками ККН для привлечения их к решению ситуации. Сделать ничего не удалось, и окна заменили.

Специалист отметил, что старые рамы находились в хорошем состоянии, а необходимость их замены была продиктована эстетическими соображениями. Алексей Голицын уточнил, что после демонтажа их на сохранение забрал глава Волжского района Владимир Бьятенко.

Экскурсовод Максим Музалевский рассказал «Ъ», что круглое окно «Дома травников Соколовых» — важнейший элемент этого здания, построенного в начале XX века в стиле модерн: «Я думаю, что из всех окон зданий Саратова той эпохи это было самым выдающимся, это было «Царь-окно».

Специалисты сошлись в том, что восстановить окна возможно, но процесс будет сложным и дорогостоящим.

Дарья Васенина