Волгоградская область получит допфинансирование на водопропускные сооружения

Волгоградская область получит в 2023-24 гг. 55,3 млн руб. из резервного фонда Правительства РФ на строительство водопропускных сооружений на территории Волго-Ахтубинской поймы. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Росводресурсы перечислят в пять регионов суммарно 1,1 млрд руб. на строительство и реконструкцию объектов инженерной защиты от наводнений и водопропускных сооружений. Речь идет об Ярославской и Волгоградской областях, республике Татарстан, Забайкальском и Хабаровском крае.

«Регионы воспользовались механизмом поддержки, разработанным в условиях внешнего экономического давления. Столкнувшись с удорожанием материалов и оборудования из-за введенных в отношении России санкций, непосредственные исполнители работ не остались без поддержки. Предусмотренные компенсации позволяют выполнить все запланированные мероприятия в срок», — цитирует пресс-служба Росводресурсов замруководителя Наталию Сологуб.

Дарья Васенина