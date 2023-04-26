Пограничное управление ФСБ по Саратовской и Самарской областям возглавил Дмитрий Прокопьев

Указом Президента РФ Владимира Путина генерал-майор Дмитрий Прокопьев назначен начальником пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям. Сегодня с ним встретился губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Руководители обсудили вопросы межведомственного взаимодействия Правительства региона и пограничного ведомства», — говорится в релизе.

Дмитрию Прокопьеву 56 лет. Он имеет большой опыт работы на различных руководящих должностях в структурных подразделениях Пограничной службы ФСБ России.

Генерал-майор Прокопьев сменил генерал-майора Вадима Митрейкина. Последнего перевели на новое место.

Дарья Васенина