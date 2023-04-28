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Коммерсантъ FM
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Переживший покушение глава «Русского дома» Дмитрий Сытый вернулся к работе в ЦАР

Глава «Русского дома» в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый подтвердил, что вернулся в Банги и приступил к работе. В декабре 2022 года он получил тяжелые ранения после получения посылки со взрывчаткой, тогда же главу «Русского дома» перевезли в Москву.

Дмитрий Сытый

Дмитрий Сытый

Фото: Социальные сети Дмитрия Сытого

Дмитрий Сытый

Фото: Социальные сети Дмитрия Сытого

«Да, я вернулся в ЦАР и приступил к работе»,— сообщил «РИА Новости» Дмитрий Сытый. До этого его коллеги рассказали, что господин Сытый уже провел пресс-конференцию в Банги для местных журналистов.

В МИД РФ покушение на главу «Русского дома» в ЦАР назвали терактом, а основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Дмитрий Сытый до покушения получил записку из Того с призывом «русским убираться из Африки». Доставившая посылку компания DHL начала расследование. В феврале 2023 года четыре сотрудника DHL были задержаны по делу о покушении.

В МИД Франции тем временем отвергли обвинения в причастности к атаке на «Русский дом» в ЦАР, а в самой республике призвали не торопиться с выводами о покушении на господина Сытого.

Мария Федотова

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