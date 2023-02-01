Четыре сотрудника DHL задержаны по делу о покушении на главу «Русского дома» в ЦАР

Четыре сотрудника международной компании DHL — трое мужчин и одна женщина — задержаны по подозрению в покушении на главу «Русского дома» в ЦАР Дмитрия Сытого. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в полиции африканской страны. Покушение на Дмитрия Сытого произошло в декабре 2022 года.

«Ожидается процесс, который будет организован прокуратурой Банги»,— сообщил агентству источник. По его словам, все четверо подозреваемых отрицают свою причастность.

Источник «РИА Новости» также сообщил, что судьи из ЦАР отправились в город Ломе (столица Того), откуда предположительно отправили посылку. Следователи также проверяют, могли ли в логистической компании подделать адрес отправления.

16 декабря Дмитрий Сытый получил посылку со взрывчатым веществом. Она взорвалась у него в руках. Его госпитализировали в больницу. После его эвакуировали в Россию, где он перенес операцию.

После покушения на главу «Русского дома» бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что 11 ноября Дмитрий Сытый получил записку из Того с призывом к русским «убираться из Африки». По словам Евгения Пригожина, в письме также была фотография сына господина Сытого. Ему якобы угрожали, что в следующий раз он получит в посылке голову сына.

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