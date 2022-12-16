В ЦАР в тяжелом состоянии госпитализирован глава «Русского дома» после покушения

В городе Банги, столице Центральноафриканской Республики (ЦАР), руководитель культурного центра «Русский дом» Дмитрий Сытый получил тяжелые ранения. Он получил анонимную посылку со взрывчаткой. Об этом сообщается в соцсетях Содружества офицеров за международную безопасность. Информацию подтвердил пресс-атташе посольства России в ЦАР Владислав Ильин.

Как утверждают в содружестве, Дмитрий Сытый получил посылку со взрывчатым веществом, она взорвалось у него в руках. Инцидент произошел сегодня утром, 16 декабря. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

«Сегодня утром было совершено покушение на генерального директора "Русского дома" Дмитрия Сергеевича Сытого, он находится в госпитале»,— сказал Владимир Ильин «РИА Новости».