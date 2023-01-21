В ЦАР призвали не торопиться с выводами о покушении на главу «Русского дома»

Премьер-министр Центральноафриканской Республики (ЦАР) Феликс Молуа заявил, что расследование покушения на главу «Русского дома» в ЦАР Дмитрия Сытого продолжается. Он призвал не торопиться с выводами.

«Сегодня у нас нет никаких данных, к настоящему времени это только данные на этапе расследования. Подождем выводов и посмотрим»,— сказал господин Молуа в разговоре с «РИА Новости».

Он добавил, что рад поправке господина Сытого. Премьер надеется, что происшедшее будет осуждено по всей строгости закона. По словам Феликса Молуа, некоторые СМИ обошли стороной этот инцидент и не осудили его. «Однако мы осуждаем эти действия»,— заявил премьер-министр.

«Русский дом» — представительство Россотрудничества в ЦАР. Его глава получил ранения 16 декабря, открыв посылку со взрывчаткой. Позже Дмитрия Сытого госпитализировали в Банги, а затем в Москву. Компания DHL, доставившая посылку, проводит расследование. Предположительно, она была отправлена из Того. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что глава «Русского дома» уже получал посылку, в которой была записка, призывающая «русских убираться из Африки».

Дарья Эрозбек