Мэрия Казани подтвердила проведение первомайского митинга

В этом году 1 мая в Казани пройдет лишь одна акция. «На данный момент исполнительным комитетом Казани согласован митинг, посвященный празднованию Дня международной солидарности трудящихся, который состоится… у памятника М.М.Вахитову»,— сказано в ответе мэрии Казани на запрос «Ъ».

Организатором митинга является татарстанское отделение КПРФ. Ранее его глава Хафиз Миргалимов говорил «Ъ-Казань», что коммунисты также добиваются проведения шествия 1 мая. Однако мэрия не предоставила информацию о согласовании этого мероприятия.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"