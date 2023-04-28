В Казани не будут проводить демонстрацию по случаю 1 мая

Федерация профсоюзов Татарстана не планирует проводить массовые акции по случаю Дня труда 1 мая. Об этом «Ъ-Казань» сообщили в пресс-службе организации.

«Ни шествий, ни митингов не запланировано»,— сказала ее официальный представитель Ирина Пузакова.

Шествие до площади Свободы в Казани, где находится памятнику Ленину и Дом правительства Татарстана, планировали организовать коммунисты. Но, по словам первого секретаря татарстанского отделения КПРФ Хафиза Миргалимова, чиновники Казани это мероприятие не согласовали. Зато не возражали против митинга в центре города — у памятника татарскому революционеру Муллануру Вахитову, сообщил господин Миргалимов «Ъ-Казань».

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"