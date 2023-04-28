У юристов «Команды против пыток» в Нижнем Новгороде прошли обыски

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции утром 28 апреля провели обыски у троих юристов правозащитной организации «Команда против пыток» (КПП, ранее «Комитет против пыток», признан иностранным агентом). Об этом сообщается в Telegram-канале КПП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КПП Фото: КПП

По его словам, среди тех, к кому пришли полицейские, глава отдела международно-правовой защиты КПП Ольга Садовская. Позже сотрудники полиции приехали в офис правозащитной организации в Нижнем Новгороде.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», проведение обысков связано с делом одного из заявителей КПП, который проживает в другом регионе. В его интересах подробности дела и причины обысков в КПП пока не разглашают.

Андрей Репин