35 процентов составил дефицит кадров в промышленных компаниях в апреле, зафиксировал опрос Института Гайдара. Это рекордный уровень за все 27 лет наблюдения этого показателя. В первую очередь речь идет о нехватке квалифицированных рабочих. Это подталкивает предприятия к рекордной интенсивности найма работников. В апреле баланс этого показателя повторил пиковые значения конца 2021 — начала 2022 года, когда промышленность выходила из «ковидного кризиса» и набирала работников. Планы найма вышли в плюс в сентябре 2022 года, а в апреле 2023-го повторили локальные рекорды 2000 и 2008 годов. Абсолютный же максимум января 2021 года пока остался непревзойденным.