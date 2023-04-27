Трудодоступный край

Несмотря на кризис и санкции, в Пермском крае сокращается безработица. По данным краевого минсоцразвития, в регионе насчитывается 7200 безработных граждан — почти на 10% меньше, чем было в конце 2022 года, и почти на 32% меньше, чем в конце 2021-го. Рекрутеры говорят о выраженном кадровом дефиците и объясняют его демографией — старением населения и падением рождаемости 90-х годов — сотрудники 20–35 лет являются основным «костяком» среди соискателей и персонала компаний. Усугубили кадровый дефицит частичная мобилизация и отток людей в другие страны. За неимением молодых специалистов у пермских работодателей вырос интерес к соискателям старше 50 лет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Суханова Фото: Ирина Суханова

Как сообщили «Ъ-Прикамье» в региональном минсоцразвития, на 26 апреля в Пермском крае на регистрационном учете в органах службы занятости состояло 7200 безработных граждан — на 9,9% меньше, чем в конце декабря 2022-го (7984), и на 31,7% меньше, чем в конце декабря 2021-го (10 541). Уровень безработицы в Пермском крае на конец 2022 года составлял 3,4%, в конце 2021-го — 4,6%. «Показатели демонстрируют позитивную динамику на рынке труда Пермского края»,— заметили в минсоцразвития. Ситуация на рынке труда стабильная, серьезных проблем не фиксируется, говорят в министерстве.

В конце 2022 года в Пермьстате годовой уровень безработицы называли самым низким за последние десять лет. В стране уровень безработицы за IV квартал 2022 года достиг 3,7%, а в феврале также обновил исторический минимум, снизившись до 3,5%.

Напомним, в 2020 году во время пандемии коронавируса безработица в Прикамье, как и по всей России, значительно выросла. Тогда в конце декабря в Пермском крае насчитывалось 35,1 тыс. безработных граждан (4,4 млн безработных — в России). Уровень безработицы в Прикамье на конец 2020 года составлял 5,7%. В крае тогда заметно упал спрос на домашний персонал, работников сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Искусство, развлечения, массмедиа». Стали очень востребованы медики, строители, рабочие, курьеры. Постепенно ситуация на рынке труда налаживалась, но с началом СВО в 2022 году работодатели стали сокращать заявки по поиску сотрудников, замораживать проекты по набору персонала и переводить работников на неполный рабочий день.

В пермском минсоцразвития отметили, что для предоставления выбора трудоустройства региональная служба занятости наполняет вакансиями единую цифровую платформу «Работа в России». Сейчас на этой платформе опубликовано 27 755 свободных вакансий по Пермскому краю. «Количество безработных 7200 чел., таким образом, каждый безработный обеспечен минимум тремя вариантами трудоустройства»,— говорят в ведомстве. Также в министерстве обращают внимание на возможность обучения по программам профподготовки под востребованные профессии.

По словам руководителя пресс-службы сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru Урал Анны Осиповой, на рынке труда Прикамья сейчас наблюдается ярко выраженный кадровый дефицит и низкий уровень безработицы — ситуация характерна для всей страны и Пермского края в частности. «Вакансий много, а соискателей — не очень. Кадровый дефицит связан с демографическим фактором — старением населения и кризисом рождаемости. Люди в возрасте 20–35 лет традиционно являются основным кос­тяком среди соискателей и персонала компаний. Сегодня эта роль перешла тем, кто родился в 90-х годах, этих людей мало, и их не хватает работодателям для „закрытия“ всех вакансий»,— пояснила Анна Осипова. Частичная мобилизация и отток людей в другие страны усугубили кадровый дефицит, но эти факторы имеют не такое глобальное значение, как демография.

Бизнес в период кризиса продолжает развиваться, в том числе перестраиваясь с западных рынков на восточные. Кроме того, есть необходимость импортозамещения иностранных технологий. «Для многих компаний, пермских в том числе, экономическая ситуация стала толчком для развития, поэтому бизнес нуждается в новых кадрах», — заявила руководитель пресс-службы hh.ru Урал. За неимением молодых специалистов у пермских работодателей вырос интерес к соискателям старшего возраста. По данным hh.ru, в марте 2023 года количество приглашений на собеседования, направленных соискателям 41–50 лет, выросло на 41% (с 8,7 до 12,2 тыс.), а соискателям старше 50 лет — на 72% (с 2,2 до 3,8 тыс.), то есть более чем в полтора раза. Сотрудники старше 50 лет чаще всего востребованы на рабочих специальностях, на производстве, в сферах транс­порта, логистики и продаж.

Директор кадровой компании «Аванта» (специализируется на подборе специалистов высшего и среднего звена) Светлана Тюрина отмечает высокую потребность предприятий в технологических специальностях, конструкторах, разработчиках, IT-специалистах и других. В связи с перестройкой и диверсификацией бизнеса в новой экономической реальности предприятия внедряют иные технологические решения, занимаются импортозамещением дефицитной продукции. «Мир меняется, и у бизнеса появляются другие потребности. Компаниям нужны специалисты, которые помогут удовлетворить их», — подчеркивает госпожа Тюрина. Тренд на продвижение и внедрение новых продуктов и электронных сервисов появился еще во время пандемии, но в 2022 году эти решения стали стремительнее распространяться среди бизнеса. Директор «Аванты» отмечает, что на рынке по-прежнему востребованы специалисты в области маркетинга и продаж. Компании теперь часто практикуют IT-продажи, продажи по телефону, что тоже требует другого подхода и других компетенций.

Евгения Ахмедова