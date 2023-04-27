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Johnson & Johnson присыпали исками

Запретят ли в России продажи канцерогенной продукции для младенцев

Россияне вызывают в суд американскую корпорацию Johnson & Johnson. Дело касается детской присыпки, которая может вызывать некоторые формы рака. Опасность порошка еще в 70-е подтвердил санитарный регулятор США. Выяснилось, что в гигиеническом средстве используется тальк с примесью канцерогенного асбеста. С 2020 года Johnson & Johnson перестала продавать эту присыпку на территории Канады и США. А для пострадавших пользователей открыли компенсационный фонд почти на $9 млрд.

Фото: Mike Blake/File Photo/File Photo, Reuters

Фото: Mike Blake/File Photo/File Photo, Reuters

Иск подала организация «Общественная потребительская инициатива», она требует от американцев тех же условий для российских потребителей, что и для западных покупателей присыпки, пояснил председатель организации Олег Павлов:

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«Благодаря многим исследованиям, проведенным на Западе, присыпка была признана канцерогенной, то есть создающей риски возникновения рака как у детей, так и у взрослых. В связи с этим Johnson & Johnson на территории США и Канады приняла решение прекратить производство и снять ее с реализации.

Однако в России точно такая же присыпка продолжает продаваться. И представительство Johnson & Johnson отказывается изымать ее из оборота. Поэтому мы видим, во-первых, риски причинения вреда здоровью российских потребителей, во-вторых, практику двойных стандартов, когда жителям западных стран дается больше преференций, о них больше заботятся, чем о россиянах.

Наше требование сводится к трем основным пунктам: признать противоправной реализацию такой присыпки, прекратить продажи и изъять товар из оборота, в том числе на крупнейших маркетплейсах и в розничных сетях, а также предоставить российским потребителям доступ к компенсационному фонду для тех, кто сможет подтвердить причиненный вред здоровью».

«Общественная потребительская инициатива» известна своими делами против крупных корпораций, таких как Mercedes-Benz, Adidas, «Яндекс» и других. В 2022 году организация составляла список ушедших из России компаний для национализации их активов. По данным истца, в прошлом году количество претензий в Johnson & Johnson от американцев и канадцев достигло 38 тыс.

Женщинам, которые обвиняют компанию в своих онкологических диагнозах, придется сначала доказать связь болезни с присыпкой. Только тогда они смогут получить денежную компенсацию. Но процент таких решений невелик. В 2021-м Верховный суд США признал потерпевшими 22 женщины. Общая сумма выплат для них составила $2,5 млрд. Однако в российской судебной практике добиться аналогичного исхода дела почти невозможно, отмечает адвокат Коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры» Марина Астаева:

Почему корпорация Johnson&Johnson оказалась в центре скандала

Почему корпорация Johnson&Johnson оказалась в центре скандала

«Этот фонд был создан заранее во избежание каких-то конфликтных ситуаций. Необходимо будет проверить состав и выяснить, запрещено ли то или иное средство к использованию на нашей территории либо разрешено. Самое важное — выявить причинно-следственную связь. Доказать это будет крайне сложно.

Первое, на что нужно обратить внимание: действительно ли гражданин пользовался этим товаров, допустим, 30 лет назад. Какой состав был в то время у присыпки? Запрещено ли было использовать тот или иной компонент в данном товаре? И, конечно, установление причинно-следственной связи: именно ли применение этого продукта привело к тяжелым последствиям, к конкретной болезни либо же сыграли другие факторы. При этом доказать что-либо будет крайне сложно».

Помимо канцерогенных свойств, к присыпке Johnson & Johnson были и другие претензии. Несколько младенцев вдохнули рассыпавшийся тальк и погибли. Спустя десятилетия судебных споров, экспертиз и поисков альтернативы, производитель согласился изменить рецептуру. С 2023 года основным компонентом присыпки станет кукурузный крахмал. При этом старые партии присыпки из продажи изымать не планируют. Компания Johnson & Johnson с самого начала отрицала возможный вред от своего продукта, она не признает вину и по сей день.

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Светлана Белова

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