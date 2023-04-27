Музей шоколада на эспланаде может получить название «Конфектория»

АО «Кондитерская фабрика “Пермская”» подало в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака «Конфектория». По данным сервиса Znakoved, заявка была подана 10 апреля, решение по ней Роспатент пока не принял. Как следует из приложенной документации, под этим брендом фабрика собирается продавать различные кондитерские изделия, а также организовывать демонстрацию товаров, проводить выставки в коммерческих, рекламных и культурно-просветительных целях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Товарный знак "Конфектория"

Фото: znakoved.ru Товарный знак "Конфектория"

Фото: znakoved.ru

В начале апреля правительство Пермского края и ООО «СладКон», соучредителем которого является кондитерская фабрика «Пермская», заключили концессионное соглашение о создании в Перми музея шоколадного мастерства. Для создания музея власти передадут концессионеру на 20 лет один из «холмов» на эспланаде, площадью 311 кв. м. Планируется, что проект реализуют в 2023 году. Объем инвестиций составит 10 млн руб.

Кондитерская фабрика «Пермская» была основана в 1892 году. Изначально это была кондитерская мастерская «Конфектория Судоплатова», в 1908 году она выросла до фабрики и стала называться «Кама». В конце 1950-х годов предприятие получило нынешнее название. В начале 1990-х оно было преобразовано в ОАО, а в 2016 году стало АО. Сейчас фабрика контролируется гендиректором Борисом Швайцером, а также бизнесменами Александром Яцковым и Алексеем Пыхтеевым. В настоящее время предприятие выпускает более 120 наименований кондитерских изделий.