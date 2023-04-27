Минфин: лимит конвертации валюты при уходе бизнеса из России будет единым

Лимит по конвертации валюты в случае ухода из России бизнеса из «недружественных» стран будет единым по всем сделкам. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, этот вопрос пока рассматривается, конкретных цифр он не привел.

«Лимит будет единый, естественно»,— ответил господин Моисеев на вопрос о лимите для конвертации валюты в рамках выхода «недружественного» бизнеса из России (цитата по «Прайму»). «То есть это значит, что, условно говоря, комиссия разрешила за такую-то сумму продать бизнес, но купить валюту можно в течение какого-то срока, чтобы лимит не нарушать»,— уточнил замминистра.

Алексей Моисеев также уточнил, что привязки к определенному периоду при конвертации не будет. «Будет общее ограничение, потому что иначе мы будем манипулировать валютным курсом, а мы этого не хотим»,— сказал он.

Как ранее уточняли в Минфине, лимит на закупки валюты на внутреннем рынке в рамках больших сделок по выкупу бизнеса иностранных компаний, покидающих российский рынок, может быть плавающим и зависеть от конъюнктуры. Как отмечали в министерстве, это необходимо, чтобы не дестабилизировать валютный рынок.

Ранее источники «Интерфакса» сообщали, что когда власти согласовали сделку «Яндекса» с Uber по покупке доли, то ввели ограничение дневных покупок валюты суммой $150 млн.

Анастасия Ларина