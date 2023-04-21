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Коммерсантъ FM
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«Интерфакс»: власти ограничили покупку валюты на рынке РФ под сделку «Яндекс» с Uber

Подкомиссия правительственной комиссии РФ по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку «Яндекса» с Uber 21 февраля, сообщил источник «Интерфакса». По словам источника, условием для одобрения стало ограничение дневных покупок валюты на российском валютном рынке «Яндекс Технологиями» суммой $150 млн для оплаты сделки. Соответственно, для получения суммы в $702,5 млн, за которую «Яндекс» выкупил оставшуюся долю Uber в группе компаний «Яндекс Такси», приобретение валюты надо было растянуть не менее чем на пять торговых сессий.

В «Яндексе» эту информацию комментировать отказались. Дневной лимит в $150 млн — стандартный для подобных сделок, сейчас власти обсуждают для них введение общего лимита для снижения рисков волатильности на валютном рынке. отмечает «Интерфакс». Так, в декабре 2022 года подкомиссия разрешила «Норникелю» досрочно погасить долг перед UniCredit на сумму чуть больше $500 млн также под лимит покупки валюты в $150 млн в сутки.

В результате закрытой сегодня, 21 апреля, сделки «Яндекс» стал единственным владельцем группы компаний «Яндекс Такси».

В начале апреля 2023 года наблюдалось ослабление рубля до 82 руб./$. Такие показатели были ровно год назад. Агентство Bloomberg связало это со сделкой Shell и НОВАТЭКа. Продав свою долю в «Сахалин-2», Shell вырученные рубли выводил из России, конвертировав в доллары. Речь идет о сумме почти в $1 млрд, и такой объем мог повлиять на котировки, считает агентство. Банк России и Минфин РФ призывали не переоценивать влияние этого фактора.

Мария Федотова

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