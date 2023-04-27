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Коммерсантъ FM
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Иркутск завалило снегом

В Иркутске городские власти ввели режим повышенной готовности из-за аномального снегопада. Как сообщает пресс-служба иркутской администрации, за сутки в городе выпало 143% от апрельской нормы осадков, а всего с начала месяца — 354%. Высота снежного покрова составила 22 см, говорится в сообщении.

Фото: admirk.ru

Фото: admirk.ru

Из-за плохой уборки дорог общего пользования прокуратура Иркутской области внесла представление в адрес вице-мэра города Иркутска. В ведомстве отмечают, что «администрацией не принято должных мер к уборке территорий», а на дорогах и общественных территориях наблюдается «большое количество снежных валов».

Влад Никифоров, Иркутск

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