Зарубежные СМИ: Что известно о состоянии президента Турции?

В администрации Реджепа Тайипа Эрдогана опровергли сообщения о перенесенном им инфаркте. Таким образом в ведомстве отреагировали на появившуюся в СМИ информацию о здоровье турецкого лидера. Ранее Эрдоган из-за проблем со здоровьем отменил запланированные на 26 и 27 апреля предвыборные мероприятия. «Сегодня я буду отдыхать дома по совету врачей. Так что мы не сможем собраться с моими братьями из Кырыккалы, Йозгата и Сиваса», — написал президент в Twitter. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Presidential Press Office, Reuters Фото: Presidential Press Office, Reuters

«Президент Турции ненадолго заболел "сильной простудой" прямо во время телеинтервью»,— так начинается заметка Politico о внезапном недомогании Эрдогана. Ситуация серьезная, он даже отменил все запланированные мероприятия на следующие дни, добавляет газета. И отмечает: это происходит прямо перед самыми трудными выборами за 20-летнее правление Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщили позднее, все дело в расстройстве желудка. Причем Эрдоган, передает Reuters, был нездоров еще до интервью и потому опоздал почти на два часа. В администрации пояснили: причина в «интенсивной предвыборной работе» в понедельник и вторник. «Естественно, мы время от времени сталкиваемся с подобными проблемами в условиях такого напряженного графика»,— приводит Reuters слова Реджепа Тайипа Эрдогана.

Между тем опросы общественного мнения безжалостны к нынешнему президенту, пишет The Associated Press. За него готовы проголосовать лишь 44% респондентов, за его оппонента — почти половина. Кризис в стране подорвал многолетнюю поддержку Эрдогана населением, и теперь он может проиграть на выборах.

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