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обновлено 08:16

Завтра в Перми завершится отопительный сезон

Отопительный сезон в Перми завершится в эту пятницу, 28 апреля. Это следует из письма начальника департамента ЖКХ администрации Перми Станислава Баскакова, разосланного первым заместителям глав администраций города.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«Отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха составляет выше 8 градусов тепла,— сообщается в документе.— По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, указанный выше пятидневный период ожидается 27 апреля. Таким образом, датой окончания отопительного периода 2022–2023 годов в городе Перми необходимо считать 28 апреля». В ближайшее время администрация Перми издаст соответствующее постановление.

В прошлом году отопительный сезон был завершен 6 мая.

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