Завтра в Перми завершится отопительный сезон

Отопительный сезон в Перми завершится в эту пятницу, 28 апреля. Это следует из письма начальника департамента ЖКХ администрации Перми Станислава Баскакова, разосланного первым заместителям глав администраций города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«Отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха составляет выше 8 градусов тепла,— сообщается в документе.— По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, указанный выше пятидневный период ожидается 27 апреля. Таким образом, датой окончания отопительного периода 2022–2023 годов в городе Перми необходимо считать 28 апреля». В ближайшее время администрация Перми издаст соответствующее постановление.

В прошлом году отопительный сезон был завершен 6 мая.