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Чуть помедленнее Коми

Пермская «дочка» ЛУКОЙЛа может прирасти скважинами в других регионах

Крупнейший игрок на нефтедобывающем рынке Прикамья — ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» — может обзавестись активами еще в двух регионах. Руководство холдинга рассматривает возможность присоединения к пермскому предприятию ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», которое разрабатывает нефтяные месторождения в Республике Коми и Ненецком автономном округе. По данным «Ъ-Прикамье», такой вариант обсуждается в связи с убыточностью «ЛУКОЙЛ-Коми» — ее слияние с более экономически эффективной пермской «дочкой» позволит ЛУКОЙЛу избавиться от юрлица с низкими финансовыми показателями. Аналитики отмечают, что такая оптимизация — распространенная среди крупных компаний практика. Однако на работу самих предприятий и экономику Пермского края это объединение, по мнению экспертов, вряд ли повлияет.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О возможном присоединении «ЛУКОЙЛ-Коми» (Усинск, Республика Коми) к ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» 26 апреля сообщили несколько республиканских теле­грам-каналов. В частности, телеграм-канал «РВК — Агрегатор новостей» написал, что ЛУКОЙЛ планирует перевести «основную производственную и инвестиционную активность» из республики в Ненецкий автономный округ, где у «ЛУКОЙЛ-Коми» тоже есть месторождения, а управленческий аппарат компании — в Пермь. По данным телеграм-канала «Песец», реорганизация должна произойти в течение ближайших 6–12 месяцев.

Два источника на рынке нефтедобычи подтвердили, что возможность такой оптимизации структуры ЛУКОЙЛа обсуждается. По словам одного из собеседников, присоединить «ЛУКОЙЛ-Коми» к «ЛУКОЙЛ-Пермь» планируется из-за низкой эффективности и неудовлетворительных финансовых показателей первого предприятия — якобы холдинг намерен избавиться от убыточного юрлица путем его слияния с более устойчивым. По данным «Ъ-Прикамье», окончательное решение может быть принято после ближайшего визита в Пермь руководства головной компании.

В «ЛУКОЙЛ-Пермь» эту информацию комментировать не стали. В пресс-службах «ЛУКОЙЛ-Коми» и головной компании к моменту публикации текста не ответили на запросы «Ъ-Прикамье».

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» зарегистрировано в 2001 году. Учредителями компании выступают ПАО «ЛУКОЙЛ» (99,99% в уставном капитале) и подконтрольное ему ООО «К.Н. Холдинг» (0,01%). По информации на сайте «ЛУКОЙЛ-Коми», компания является крупнейшим добывающим предприятием в Северо-Западном федеральном округе. Общая численность сотрудников всех ее подразделений — более 7,1 тыс. человек. В 2021 году «ЛУКОЙЛ-Коми» добыла свыше 14,2 тыс. тонн нефти, сколько в 2022-м — не сообщалось. По данным сводного госреестра Росгеолфонда, сейчас у «ЛУКОЙЛ-Коми» имеется 188 действующих лицензий на поиск, разведку и добычу полезных ископаемых на территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа, из них 89 лицензий дают право на разведку и добычу углеводородного сырья. У компании есть также лицензии на разведку и добычу подземных вод, строительного песка и песчано-гравийной смеси. В сервисе «СПАРК-Интерфакс» указано, что по итогам 2022 года ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» отчиталось о выручке в 550,9 млрд руб. и чистом убытке в размере 54,1 млрд руб. Предыдущий год общество завершило с выручкой 498,9 млрд руб. и чистой прибылью 59,6 млрд руб. При этом в 2020-м предприятие также продемонстрировало убыток в размере 10,8 млрд руб.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» зарегистрировано в 2003 году. У него один учредитель — ПАО «ЛУКОЙЛ». «ЛУКОЙЛ-Пермь» является главным игроком на нефтедобывающем рынке Пермского края. ООО также ведет деятельность в республиках Башкортостан, Удмуртии и Коми. В компании работает около 4 тыс. сотрудников. В общей сложности у «ЛУКОЙЛ-Пермь» на данный момент 150 действующих лицензий, из них 116 лицензий на поиск, разведку и добычу углеводородов. В 2021 году ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» было добыто 15,3 млн тонн нефти. Выручка общества за 2021 год составила 452 млрд руб., чистая прибыль — 88 млрд руб. Информацию об объемах добычи и финансовых показателях в 2022 году компания еще не публиковала.

Стоит отметить, что в 2017 году ЛУКОЙЛ присоединил свою научно-исследовательскую и проектную компанию «ПечорНИПИнефть», базировавшуюся в Республике Коми, к аналогичной пермской организации — «ПермНИПИ­нефть». При этом в 2018 году пермское ООО «ЛУКОЙЛ-Перм­нефтепродукт» прекратило свою деятельность в результате присоединения к ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

По мнению аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, планы присоединить «ЛУКОЙЛ-Коми» к «ЛУКОЙЛ-Пермь» действительно могут быть связаны с желанием ЛУКОЙЛа «переложить проблемы убыточной „дочки“ на прибыльную». «Это распространенная практика, если специфика бизнеса конкретных „дочек“ это позволяет. Обыч­но в рамках подобных слияний происходит и оптимизация штата сотрудников. Ради экономии могут быть как минимум устранены дублирующие управляющие должности и в целом уменьшен административный ресурс»,— пояс­няет господин Кауфман.

Замначальника Приволжскнедр Андрей Белоконь сообщил, что не в курсе возможной реорганизации компаний. Почему холдинг рассматривает возможность присоединить «ЛУКОЙЛ-Коми» именно к пермскому предприятию, он предположить затруднился, отметив, что в теории ее можно слить и с другой компанией группы. Принципиальных изменений в работе обоих предприятий в случае оптимизации, по его словам, произойти не должно. «Вероятно, будет сокращение топ-менеджмента компании из Коми, ведь за ее работу будет отвечать руководство пермского предприятия. В остальном мало что изменится, работники месторождений и производственных подразделений, скорее всего, продолжат работать, как работали»,— полагает господин Белоконь. На экономике Пермского края оптимизация, по его оценке, тоже существенно не отразится. «Налог на добычу полезных ископаемых платится напрямую в федеральный бюджет, так что от получения „ЛУКОЙЛ-Пермь“ новых месторождений регион мало что выигрывает»,— отмечает замначальника Приволжскнедр.

Завкафедрой учета, аудита и экономического анализа экономического факультета ПГНИУ, председатель Общественного совета при минфине Пермского края Михаил Городилов уточняет, что и увеличение других налоговых поступлений вряд ли произойдет: НДФЛ уплачивается по месту нахождения работников, а налог на имущество — по месту нахождения имущества. «Единственный возможный вариант роста налоговых поступлений в бюджет Прикамья — если у предприятий будет общий баланс. Если же он будет разный и компания „ЛУКОЙЛ-Коми“ будет просто обособленным подразделением пермского предприятия, то сдавать отчетность она продолжит в своем регионе. Пока мы не можем просчитать эффект от слияния компаний на экономику Пермского края на данный момент»,— считает господин Городилов.

Екатерина Артемова, Вячеслав Суханов

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