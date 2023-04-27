Мошенники прикрывались «Битвой экстрасенсов»

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга 26 апреля начал рассмотрение дела псевдо-экстрасенсов, которые подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). На скамье подсудимых оказались трое местных жителей: 36-летние Татьяна Саушкина и Маргарита Шаратова, а также 24-летний Арслан Биргалин. Последний является главным фигурантом — в уголовном деле он также проходит как организатор (ч. 3 ст. 33 УК РФ). Участие в заседании он принимал по видеосвязи, так как ранее по ходатайству следствия его поместили в одно из московских СИЗО. Остальные находятся под подпиской о невыезде и на слушание явились сами — им вменяют не больше двух эпизодов преступной деятельности. Гособвинение утверждает, что ОПГ выманила деньги у 12 граждан под видом участников шоу «Битва экстрасенсов», которое транслировалось на телеканале ТНТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Красносельский районный суд Санкт-Петербурга 26 апреля начал рассмотрение дела псевдо-экстрасенсов, которые подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Красносельский районный суд Санкт-Петербурга 26 апреля начал рассмотрение дела псевдо-экстрасенсов, которые подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным следствия, с марта 2020 года по апрель 2021 года злоумышленники представлялись своим жертвам, которые находятся в сложной жизненной ситуации, победителями и участниками вышеупомянутого шоу — Татьяной Лариной, Фатимой Хадуевой и Олегом Шепсом. По телефону с арендованного абонентского номера они уговаривали поклонников телепрограммы провести за деньги дистанционный магический ритуал.

Разумеется, ни ясновидением, ни телепатией, ни какими-либо другими способностями к сверхчувственному восприятию, фигуранты не обладали. Однако навыки убеждения граждан у них были на должном уровне: их хватило, чтобы выманить у своих «клиентов» более 850 тыс. рублей. В особенности таким талантом обладал господин Биргалин, который, как пояснила корреспонденту «Ъ-СПб» Татьяна Саушкина, если нужно, мог в телефонном разговоре даже сымитировать женской голос и в целом характеризуется как одаренный молодой человек. «Его бы энергию, да в нужное русло»,— заметила она.

Все трое свою вину признали. В начале заседания Арслан Биргалин попросил суд изменить меру пресечения на не связанную с заключением. В качестве аргументов он указал, что от органов следствия не только не скрывался, но и сам «приехал к ним на "Сапсане"», а также указал, что возместил потерпевшим две трети материального ущерба. Однако в тот момент слушание еще не дошло до рассмотрения данного вопроса, и просьба осталась без внимания.

Две другие обвиняемые попросили суд изменить территориальную подсудность и передать дело на рассмотрение в Басманный районный суд Москвы. Они объяснили это тем, что большинство счетов, на которые обманутые фанаты «Битвы экстрасенсов» переводили деньги, зарегистрировано на московских банковских счетах. Кроме того, по словам заявительниц, таковым является желание всех троих обвиняемых, к тому же у одной из обвиняемых в столице находится на лечении больная мать. Однако господин Биргалин выступил против рассмотрения дела в Басманном суде и настоял на том, чтобы оставить все как есть. В итоге после обсуждения всеми участниками процесса ходатайство было отозвано.

Когда же судебное заседание коснулось вопроса меры пресечения, сторона обвинения выступила за продление содержания Арслана Биргалина под стражей еще на полгода. Подсудимый попытался снова оспорить целесообразность своего нахождения в СИЗО, однако в конечном итоге суд встал на сторону представителя прокуратуры. Рассмотрение дела продолжается. Следующее заседание назначено на 10 мая.

Андрей Кучеров