Курорт на троих

Объединение «Строительный трест» планирует построить четырехзвездочный загородный отель в поселке Орехово Приозерского района Ленинградской области. Об этом вчера сообщил заместитель генерального директора компании Анзор Берсиров. Разработкой концепции занимаются «МТЛ-Апарт» (входит в ГК «Бестъ» Андрея Лушникова) и Cronwell Hospitality Group. Стоимость проекта оценивается участниками примерно в 3–5 млрд рублей, а эксперты считают выбранную локацию и формат загородного многофункционального комплекса перспективными в условиях роста внутреннего туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анзор Берсиров, заместитель генерального директора объединения «Строительный трест»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Анзор Берсиров, заместитель генерального директора объединения «Строительный трест»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Участок предполагаемого строительства площадью 34 га расположен в деревне Орехово Сосновского сельского поселения Приозерского района Ленинградской области. Участок находится в собственности «Строительного треста» и относится к рекреационным землям с разрешенным видом использования под гостиничные объекты, рассказал вчера журналистам на мероприятии BestBreakfast Анзор Берсиров, заместитель генерального директора объединения «Строительный трест». Отель станет первым этапом освоения территории — доминантой и центром притяжения для дальнейшего ее развития. «Проект находится на самом начальном этапе разработки»,— отметил топ-менеджер и, отказавшись уточнять детали проекта, сообщил, что для разработки концепции проекта заключен договор с «МТЛ-Апарт», которая выступит консультантом проекта и, возможно будет управлять комплексом по франшизе гостиничного оператора Cronwell Hospitality Group. Последний также участвует в разработке концепции проекта.

При этом девелопер не скрывает заинтересованности в развитии на данном участке многофункционального загородного курорта, подчеркивая, что после возведения отеля в дальнейшем на участке могут появиться и другие объекты недвижимости. «Мы понимаем сегодня, что ситуация на рынке постоянно меняется. Посмотрим, какой тип недвижимости будет актуален к моменту запуска проекта,— отметил Анзор Берсиров.— Думаю, что этот год уйдет у нас на разработку концепции и бизнес-плана, а в следующем году мы сможем прийти к какой-то конкретике».

В настоящее время на территории действуют трассы для беговых лыж, спортивного ориентирования, велогонок. Эти функции планируется сохранить и дополнить необходимой инфраструктурой для тренировок и семейного отдыха, добавил господин Берсиров. На вопрос, планирует ли девелопер построить, а потом продать гостиницу, представитель «Строительного треста» ответил, что, скорее всего, объект останется в собственности компании, но будет управляться профессиональным оператором.

По словам Николая Антонова, генерального директора ООО «МТЛ-Апарт», площадь пятна застройки под отель может составить от 10 до 18–20 тыс. кв. м. Состав гостиничного комплекса еще разрабатывается, но господин Антонов не исключает, что в него могут войти спа-комплекс, ресторан, коворкинг. «Последний формат сегодня востребован, например, IT-специалистами, удаленный формат работы которых позволяет выезжать с семьей на длительное проживание за город, но при этом у них есть потребность в отдельной рабочей зоне»,— объяснил господин Антонов.

Гостиничный комплекс будет выступать якорем предполагаемого курорта, а его спутниками станут другие объекты недвижимости — коттеджи, загородные виллы или малоэтажные жилые дома, которые будут продаваться или сдаваться, обозначил примерные перспективы проекта руководитель «МТЛ-Апарт». Необходимость перевода земель под жилищную застройку будет учтена в предложенной инвестору концепции, подчеркнул господин Антонов.

Управляющий партнер Cronwell Hospitality Group Алексей Мусакин обратил внимание, что участие гостиничного оператора на самом начальном этапе важно для более точного аудита доходности проекта. Господин Мусакин не назвал примерный номерной фонд будущего отеля, отметив только, что это будет не маленькая гостиница — с количеством номеров не меньше 100. Предварительный объем вложений в весь многофункциональный проект представитель Cronwell Hospitality Group оценил в 3–5 млрд рублей, а срок окупаемости — в 12–13 лет. Сроки строительства, по мнению господина Мусакина, растянутся примерно на 2,5–4 года.

«Наличие на территории курорта хорошего якорного отеля увеличивает стоимость коттеджей рядом на 15%,— поделился наблюдениями Алексей Мусакин.— В таком случае срок операционной окупаемости проекта может быть меньше — пять-шесть лет».

Партнеры по будущему проекту не уточнили, во сколько обошелся «Строительному тресту» земельный участок. Иван Починщиков, управляющий партнер IPG Россия, предполагает, что стоимость земли могла составить около 300 млн рублей. «Объем инвестиций в проект, по нашим оценкам, составит около 4,5 млрд рублей. С учетом этого сроки окупаемости оценочно составят 12 лет»,— сказал эксперт.

Следует отметить, что это не первый опыт «Строительного треста» в работе с загородными отелями. В 2000-е годы компания выкупила пионерлагерь «Авроровец» в поселке Поляны Выборгского района Ленобласти и открыла там загородный отель «Аврора Клуб», который работает и сейчас.

Сегодня в Орехово уже сложилась рекреационная зона, в локации Сосновского сельского поселения расположено несколько действующих турбаз, в том числе курорт «Игора». Проект загородного отеля органично дополнит существующий рекреационный функционал, тем более что спрос на локальный туризм остается стабильно высоким со стороны жителей Петербурга. С годами эта тенденция только укрепляется, что сопутствует планам «Строительного треста», продолжает господин Починщиков. «"Игора" не несет угрозу конкуренции: проекты удалены друг от друга, имеют разные потоки. В целом емкость рынка позволяет реализовывать здесь проекты подобного масштаба»,— заключил эксперт IPG Россия.

Александра Тен