26 апреля на Поклонной горе в Москве впервые состоялся «Автопробег Победы». Участниками мероприятия стали владельцы ГАЗ-М20. 12 автомобилей «Победа» проехали колонной по Кутузовскому проспекту в память о событиях Великой Отечественной войны.