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Коммерсантъ FM
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«Автопробег Победы»

Фоторепортаж

26 апреля на Поклонной горе в Москве впервые состоялся «Автопробег Победы». Участниками мероприятия стали владельцы ГАЗ-М20. 12 автомобилей «Победа» проехали колонной по Кутузовскому проспекту в память о событиях Великой Отечественной войны.

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Ретро-ралли, организованное «Единой Россией», посвящено патриотической акции «Диктант Победы», которая состоится 27 апреля

Ретро-ралли, организованное «Единой Россией», посвящено патриотической акции «Диктант Победы», которая состоится 27 апреля

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В заезде приняли участие «Победы», которые выпускались на Горьковском автомобильном заводе в 1948–1955 годах

В заезде приняли участие «Победы», которые выпускались на Горьковском автомобильном заводе в 1948–1955 годах

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Водитель «Победы» готовится к старту

Водитель «Победы» готовится к старту

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Мальчик в салоне ГАЗ-М20

Мальчик в салоне ГАЗ-М20

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

На площади перед Музеем Победы музыканты исполняли военные композиции

На площади перед Музеем Победы музыканты исполняли военные композиции

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в салоне автомобиля «Победа»

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в салоне автомобиля «Победа»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Автомобиль перед стартом

Автомобиль перед стартом

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники автопробега

Участники автопробега

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Ретро-ралли, организованное «Единой Россией», посвящено патриотической акции «Диктант Победы», которая состоится 27 апреля

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В заезде приняли участие «Победы», которые выпускались на Горьковском автомобильном заводе в 1948–1955 годах

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Водитель «Победы» готовится к старту

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Мальчик в салоне ГАЗ-М20

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

На площади перед Музеем Победы музыканты исполняли военные композиции

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в салоне автомобиля «Победа»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Автомобиль перед стартом

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники автопробега

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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