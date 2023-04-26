Глава Хакасии предложил присвоить звание Героя России погибшему на СВО депутату

Глава Хакасии Валентин Коновалов выступил с инициативой присвоения погибшему на специальной военной операции депутату регионального парламента Дмитрию Иванову звания Героя России. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале: «Мы направим ходатайство от республики о присвоении нашему земляку звания Героя России».

В пресс-службе правительства Хакасии рассказали о подвиге погибшего парламентария. 27 марта группа штурмовиков из четырех человек, которой командовал Дмитрий Иванов, вступила в схватку с превосходящими силами противника. Депутат получил контузию, но продолжил бой. Выстрелом из ручного противотанкового гранатомета он подбил БМП сил ВСУ, но погиб, получив ранение от разрыва гранаты. Благодаря действиям отряда была уничтожена группа противника, насчитывавшая 30 человек, две БМП, наступление неприятеля — остановлено, говорится в сообщении.

В феврале Дмитрий Иванов отправился добровольцем в зону спецоперации, служил в ЧВК «Вагнер». У него остались жена и пятеро детей.

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Илья Николаев