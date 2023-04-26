В ходе спецоперации погиб депутат верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов

Депутат верховного совета Хакасии от КПРФ Дмитрий Иванов погиб в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции. О гибели парламентария в своем аккаунте «Вконтакте» сообщил глава республики Валентин Коновалов: «В феврале Дмитрий Иванов отправился добровольцем в зону спецоперации, служил в ЧВК «Вагнер». Геройски погиб при исполнении воинского долга. У него остались вдова и пятеро детей».

Дмитрий Иванов родился в 1976 году. Окончил Сибирский федеральный университет. В 2018 году избран депутатом верховного совета Хакасии от КПРФ. Возглавлял УК «Заря» в городе Черногорске.

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Илья Николаев