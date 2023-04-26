Известного новосибирского бизнесмена Михаила Обласова отпустили под домашний арест после года в СИЗО

Сегодня Пятый апелляционный суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест новосибирскому бизнесмену Михаилу Обласову, в отношении которого расследуется уголовное дело о мошенничестве с муниципальной землей. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказала адвокат бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Конюхова, добавив, что в ближайшее время ее подзащитного отпустят из СИЗО, где он провел больше года. Для Михаила Обласова суд установил ряд ограничений, в частности ему запрещено общаться с фигурантами дела, пользоваться средствами связи, в том числе интернетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области

7 апреля 2022 года следственное управление ГУ МВД России по Новосибирской области возбудило в отношении Михаила Обласова уголовное дело. Речь в нем идет о предполагаемых махинациях с муниципальной землей, ущерб следствие оценило в 383 млн руб. 8 мая того же года бизнесмена задержали, Центральный райсуд Новосибирска вынес постановление о заключении его под стражу сроком на два месяца. В последующем бизнесмену неоднократно продлевали меру пресечения.

В последний раз это сделал Новосибирский областной суд в начале апреля 2023 года, оставив бизнесмена в СИЗО еще на два месяца, до 7 июня. Защита подала апелляционную жалобу на это решение, которая была удовлетворена.

Михаил Обласов ранее возглавлял региональную комиссию по устойчивому развитию и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Он также являлся советником бывшего губернатора региона Владимира Городецкого.

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Константин Воронов