Главные новости к утру 25 апреля

Минобороны России заявило, что РФ может отказаться от продления зерновой сделки 18 мая из-за атак ВСУ на базу Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма 23 марта и 24 апреля. Ведомство обвинило Украину в нарушении гарантий о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что 11-й пакет санкций против России введут не раньше второй половины мая. Сейчас он находится на этапе обсуждений.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш передал главе МИД России Сергею Лаврову письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором предлагаются пути для расширения и продления зерновой сделки. Стороны также обсудили вооруженный конфликт на Украине и ситуацию в Сирии и Афганистане.

Представители стран Евросоюза и Японии выступили против предложения США к странам G7 запретить практически весь экспорт в Россию. В ЕС и Японии считают эту инициативу нереализуемой, сообщает Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с ходом переговоров.

Российские туроператоры, несмотря на сложности с получением граждан шенгенских виз, стали предлагать туры в страны Евросоюза. Однако объем спроса на европейский отдых составляет всего 15–20% от уровня, который был в допандемийном 2019 году. Подробнее.

Министерство иностранных дел Египта сообщило о гибели помощника атташе по административным вопросам египетского посольства в Судане. По информации министерства, дипломат погиб 24 апреля, когда шел из дома к зданию посольства Египта в Судане для оказания помощи в эвакуации египетских граждан.

Правительство может обязать ритейлеров предустанавливать российские операционные системы на базе Linux на все ноутбуки и персональные компьютеры, которые поставляются в РФ. Собеседник «Ъ» в правительстве рассказал, что подготовкой соответствующей инициативы занимаются Минцифры. Подробнее.

Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что компания намерена полностью перевести Запорожскую атомную электростанцию на российские стандарты к 2030 году. Он отметил, что ЗАЭС — очень дорогой для России проект, потому что это вложения не только в саму станцию, но и в город и в людей.

Две подводные лодки Тихоокеанского флота проекта 636 «Варшавянка» провели в Японском море учения по поиску и уничтожению субмарины условного противника. В ТОФ уточнили, что одна из подлодок обнаружила субмарину, обозначавшую противника, а затем атаковала цель учебной торпедой.

Сбежавший в Норвегию боец ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев предстанет перед судом в Осло сегодня, 25 апреля, чтобы ответить на обвинения в участии в драке, сопротивлении при аресте и ношении пневматического пистолета. Представители норвежского миграционного ведомства заявили, что обвинительный приговор по отношению к иностранцу не всегда ведет к выдворению из Норвегии.

Вступил в силу приговор многодетному контрактнику Виталию Маткину, получившему пять с половиной лет общего режима за самовольное оставление военной части в период мобилизации. По мнению защиты, приговор был излишне суров и не учитывал, что на иждивении у рядового Маткина трое малолетних детей и супруга, а контракт с ним должны были расторгнуть. Подробнее.

Вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирования (СБР) при посредничестве США договорились о прекращении огня на 72 часа. Соглашение о перемирии вступило в силу в полночь 24 апреля (01:00 мск).

Вертолет санитарной авиации потерпел крушение в Волгоградской области, в результате чего погиб один член экипажа. Воздушное судно не долетело до запланированного места посадки в селе Ерзовка.

О предстоящих 25 апреля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».

Эрдни Кагалтынов