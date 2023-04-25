Подлодки Тихоокеанского флота провели учения в Японском море

Две подводные лодки Тихоокеанского флота (ТОФ) проекта 636 «Варшавянка» провели в Японском море учения по поиску и уничтожению субмарины условного противника, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В ТОФ уточнили, что одна из подлодок обнаружила подводную лодку, обозначавшую противника, а затем атаковала цель учебной торпедой. Выпустившая торпеду подлодка отработала далее послезалповое маневрирование и скрытно покинула район. Субмарина, обозначавшая вражескую подлодку, провела маневр уклонения, сообщила пресс-служба флота. Действия подлодок координировал корвет Тихоокеанского флота «Громкий», передает агентство.

14 апреля Минобороны России сообщило о начале внезапной проверки боевой готовности ТОФ. Она завершилась 20 апреля. В учениях участвовало более 25 тыс. военнослужащих, 89 самолетов и вертолетов, 167 кораблей, включая 12 подводных лодок. Целью проверки, которой руководил главнокомандующий ВМС РФ Николай Евменов, названо «наращивание способности решать задачи по отражению агрессии вероятного противника».

После окончания проверки стало известно о перестановках в руководстве ряда флотов. Был уволен командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. По информации ТАСС и «РИА Новости», его место получил командующий Балтфлотом адмирал Владимир Лиина. Командующим Балтфлота стал вице-адмирал Владимир Воробьев.

Эрдни Кагалтынов