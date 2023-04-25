МИД Египта сообщил о гибели сотрудника посольства в Судане

Министерство иностранных дел Египта сообщило о гибели помощника атташе по административным вопросам египетского посольства в Судане. Об этом пресс-служба МИДа сообщила в Twitter.

«Министерство иностранных дел и его сотрудники глубоко скорбят в связи с гибелью при исполнении долга помощника атташе по административным вопросам посольства Арабской Республики Египет в Хартуме Мухаммеда аль-Гарауи»,— говорится в заявлении министерства.

В МИД уточнили, что господин аль-Гарауи погиб 24 апреля, когда шел из дома к зданию посольства Египта в Судане для оказания помощи в эвакуации египетских граждан.

О гибели сотрудника египетского диппредставительства ранее сообщили вооруженные силы Судана. По их версии, гражданина Египта застрелили бойцы Сил быстрого реагирования. МИД Египта изначально опроверг сообщение о гибели помощника атташе.

По состоянию на 23 апреля в результате столкновений армии Судана с Силами быстрого реагирования, по данным Всемирной организации здравоохранения, погибли 420 человек, включая 264 мирных жителей. Ранения получили 3,7 тыс. человек.

После начала боестолкновений в Судане об эвакуации своих граждан из страны объявили, в частности, Россия, Германия, Нидерланды, США, Франция и Швейцария. В российское посольство с просьбой об эвакуации обратилось около 140 человек. 23 апреля глава дипмиссии Андрей Черновол сообщил, что почти все россияне, которые находились в зоне боевых действий в Хартуме, вывезены в российское посольство.

Подробнее об эвакуации иностранных граждан из Судана — в материале «Страх и риск в Судане».

Эрдни Кагалтынов