Главные анонсы 25 апреля

В Москве пройдет четырехсторонняя встреча по Сирии с участием глав военных ведомств и разведки Турции, России, Сирии и Ирана.

В США ожидается объявление о выдвижении президента Джо Байдена на второй срок.

В Нью-Йорке (США) пройдет пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН, посвященное предотвращению вооруженных конфликтов. Также пройдут открытые дебаты в Совете Безопасности ООН, посвященные ситуации на Ближнем Востоке, под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

В Нью-Йорке суд Манхэттена рассмотрит иск, поданный к бывшему президенту США Дональду Трампу американской журналисткой Джин Кэрролл, обвинившей его в изнасиловании.

В Туле Пролетарский районный суд проведет заседание по делу в отношении Андрея Кузнецова и Александра Сучкова, обвиняемых в подделке документов, которые были использованы для организации убийства журналистки Дарьи Дугиной.

В Санкт-Петербурге пройдет заседание совета директоров ПАО «Газпром». В повестке вопросы о ходе работ по реализации Восточной газовой программы, по газификации школ и медицинских учреждений в субъектах РФ.

«Роснефть» приостанавливает биржевые продажи бензинов, дизельного топлива и мазута с Ачинского НПЗ в связи с началом плановых ремонтных работ.

Аэропорт Внуково увеличит частоту полетов турецкой Tailwind Airlines до пяти раз в неделю.

В Казани начнется чемпионат России по синхронному плаванию.