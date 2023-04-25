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«Росэнергоатом» планирует перевести ЗАЭС на российские стандарты к 2030 году

Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что компания намерена полностью перевести Запорожскую атомную электростанцию на российские стандарты к 2030 году. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Планы по модернизации и развитию достаточно масштабные. В настоящее время идут процессы анализа, детализации и подготовки соответствующих производственных процессов к запуску. Я думаю, перевод Запорожской АЭС на российские стандарты состоится к 2030 году»,— сказал господин Карчаа.

Он заявил, что Украина вкладывалась в развитие ЗАЭС только на словах, а не по факту. Ренат Карчаа объяснил, что переход на российские стандарты займет около семи лет, в частности, потому что в атомной сфере много нюансов и не бывает второстепенного, о чем можно забыть и что можно не учитывать. Речь, по его словам, идет не только о социальных аспектах перехода на российские стандарты, но и о приведении регламентов ЗАЭС в соответствии с российскими требованиями.

Он отметил, что ЗАЭС — очень дорогой для России проект, потому что это вложения не только в саму станцию, но и в город и в людей. «Мы же пришли не за землей — в России и так земли хватает. И не за атомной станцией — и в этом смысле у нас в государстве все в полном порядке, нет даже намека на дефицит мощностей по атомной генерации электроэнергии. Мы пришли к людям. Пришли им помочь»,— заявил господин Карчаа.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию. Управляет станцией АО «Росэнергоатома» (дочка «Росатома»). Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обсуждало создание зоны безопасности вокруг станции, но, по версии российского МИДа, достичь договоренности не удалось из-за позиции Украины. В марте глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о разработке новой концепции защиты Запорожской АЭС. В апреле господин Гросси пожаловался, что вокруг станции продолжаются обстрелы. 22 апреля Ренат Карчаа сообщил, что в результате ударов боевых дронов вблизи ЗАЭС в турбинном зале четвертого энергоблока были выбиты окна. Когда именно это произошло, он не уточнил.

Эрдни Кагалтынов

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