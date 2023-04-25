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Коммерсантъ FM
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Бывший контрактник не вернулся к мобилизации

Пять с половиной лет назначили многодетному отцу, покинувшему военную часть

Как стало известно “Ъ”, вступил в силу приговор многодетному контрактнику, получившему пять с половиной лет общего режима за самовольное оставление военной части в период мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК РФ). По мнению защиты, приговор был излишне суров и не учитывал, что на иждивении у рядового Маткина, служившего в береговой части Северного флота, трое малолетних детей и супруга, а контракт с ним должны были расторгнуть.

Согласно материалам уголовного дела, Виталий Маткин проходил службу в воинской части, дислоцированной в Североморске. Контракт он заключил 27 июля 2022 года и был определен машинистом команды непотопления в береговую часть.

26 сентября контрактник, получив разрешение командования на «убытие» из расположения воинской части со сроком возвращения к 15 часам тех же суток, без уважительных причин в нее не прибыл. Тем самым, по мнению СКР, Виталий Маткин «противоправно исключил себя из сферы воинских правоотношений с целью временно уклониться от прохождения военной службы». «Желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей», он сначала выехал в Рязань, где находилась его семья, а затем — в Ставрополь, где Маткины имели квартиру.

Зарабатывать на жизнь отец троих малолетних детей стал частным извозом. 15 декабря его машина была остановлена сотрудниками ГИБДД в Невинномысске. Его доставили в полицию, где выяснилось, что он является военнослужащим, находится в базе «Розыск», поскольку в отношении него возбуждено уголовное дело из-за оставления части.

В ходе следствия Виталий Маткин признал вину, однако, как рассказала “Ъ” его адвокат Светлана Васильева, которая защищала его на процессе в Ставрополе, он не прошел испытательный срок по контракту, который в соответствии с этим должен был быть расторгнут. Кроме того, у самого Маткина было много претензий к командованию в связи с тем, что обещанные в контракте условия не соблюдались ни в денежном довольствии, ни даже в выдаче спецодежды. «В итоге они прислали ему отрицательную характеристику, хотя ни одного взыскания у него за время службы не было»,— отметила защитник.

В апелляционной жалобе, которую адвокат писала в Южный окружной военный суд, она отмечала — Ставропольский гарнизонный военный суд при вынесении приговора не учел, что Виталий Маткин бывший сотрудник УФСИН, ранее к уголовной ответственности не привлекался, является ветераном боевых действий на Северном Кавказе, а на его иждивении помимо детей неработающая супруга.

Еще один защитник Владимир Санеев также отмечал, что Маткин является единственным кормильцем в семье, а в приговоре «нет оценки влияния назначенного наказания» на условия ее дальнейшей жизни. По его мнению, суд также оставил без внимания отсутствие по делу отягчающих наказание обстоятельств.

Доводы защиты в ходе апелляции, которая была рассмотрена на днях, были оставлены без внимания, а приговор Ставропольского гарнизонного суда — без изменения. Срок в пять лет шесть месяцев колонии общего режима судебная коллегия по уголовным делам посчитала «справедливым и соразмерным содеянному», а также соответствующим общественной опасности совершенного преступления.

Александра Ларинцева, Пятигорск

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