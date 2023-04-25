Гутерреш передал Лаврову письмо для Путина с предложениями по продлению зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Господин Гутерреш передал российскому дипломату письмо на имя президента России Владимира Путина, в котором предлагаются пути для расширения и продления зерновой сделки с учетом позиций, высказанных сторонами, сообщила пресс-служба ООН.

Пресс-служба добавила, что господин Гутерреш отправил аналогичное письмо двум другим сторонам, подписавшим соглашение, — Турции и Украине. В заявлении также сообщается, что в ходе встречи с главой МИД РФ генсек ООН выразил обеспокоенность по поводу препятствий, с которыми в последнее время сталкивается Совместный координационный центр (СКЦ), призванный контролировать реализацию условий зерновой сделки.

Кроме того, отмечается, что Антониу Гутерреш принял к сведению озабоченность, выраженную Россией по поводу выполнения Меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН по продвижению российских продовольственных товаров и удобрений на мировые рынки. Он представил господину Лаврову отчет об уже достигнутом в этом отношении прогрессе, добавила пресс-служба.

В ООН также сообщили, что стороны обсудили вооруженный конфликт на Украине, а также ситуацию в Афганистане и Сирии. Господин Гутерреш также проинформировал господина Лаврова об усилиях Секретариата организации по решению проблем с выдачей виз для российских официальных лиц.

Сергей Лавров по итогам встречи с генеральным секретарем ООН заявил, что «письмо требует изучения». По его словам, господин Гутерреш подчеркнул важность «пакетного характера» продления зернового соглашения, что означает содействие вывозу зерна из украинских портов и снятие препятствий по вывозу агропродукции для России.

«Пока мы, как я уже сказал, и я честно об этом упомянул Антониу Гутеррешу, мы не видим желания западных стран по-настоящему выполнить то, что необходимо для успешной реализации инициативы генерального секретаря»,— отметил глава российского МИДа (цитата по «РИА Новости»).

Зерновая сделка была согласована 22 июля 2022 года Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение обеспечивает вывоз зерна из украинских портов на Черном море, а также предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. Россия неоднократно допускала выход из сделки, указав на необходимость выполнения пяти условий.

Действующее соглашение истекает 18 мая. 24 апреля Минобороны России пригрозило отказом РФ продлевать зерновую сделку из-за атак ВСУ на пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь и гражданскую инфраструктуру Крыма 23 марта и 24 апреля. Ведомство обвинило Украину в нарушении гарантий о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий.

Эрдни Кагалтынов