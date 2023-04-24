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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

РЖД не откладывала проекты по беспилотным технологиям в поездах в России и продолжает работу в этом направлении. На МЦК активно проводятся испытания беспилотных «Ласточек». Отдельно ведется работа по развитию систем технического зрения, которые устанавливаются на локомотивы в помощь машинисту, но не заменяют его.

ПСБ отмечает значительный рост деятельности своих бизнес-клиентов, несмотря на санкции. Как отметил вице-президент банка Алексей Анаисов, международные ограничительные меры коснулись более 70% компаний в России. Тем не менее в отдельных сферах отмечен рост до 40%. Быстрая адаптация к новым условиям и трансформация деятельности позволили многим компаниям выйти на новый уровень развития, занять недоступные ранее ниши и выстроить выгодное сотрудничество с партнерами как из России, так и из дружественных стран. Важную роль сыграли также государственные меры поддержки бизнеса.

VK запускает сервис геоаналитики. Он поможет компаниям оценить локации своих точек по параметрам, влияющим на выручку и товарооборот. Это новая модель машинного обучения «ГеоКурсор». Сервис помогает искать целевую аудиторию, анализировать факторы, влияющие на выручку, прогнозировать товарооборот, оценивать конкурентную среду, развивать территории и выбирать оптимальные локации для развития бизнеса.

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