Власти Москвы объявили о завершении отопительного сезона

Вице-мэр Москвы Петр Бирюков сообщил, что систему теплоснабжения Москвы за пять дней переведут на летний режим работы.

Решение о переходе к летнему режиму принимается, когда среднесуточная температура воздуха выше +8°С в течение пяти дней и сохраняется тенденция потепления.

Сначала от тепла отключают промышленные и административные объекты, затем — жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения.

«Предстоит отключить отопление в более чем 74 тыс. зданий, в их числе свыше 34 тыс. жилых домов»,— говорится в сообщении комплекса городского хозяйства столицы в Telegram-канале.

В 2020 году системы теплоснабжения Москвы перевели в летний режим с 7 мая, в 2019 году — с 6 мая, в 2017 году — с 1 мая, в 2018 году — с 29 апреля, в 2016 году — с 4 мая. Однако в 2017 году из-за аномального похолодания подача тепла в жилые дома и объекты соцсферы возобновлялась с 10 по 18 мая.

Сегодня, 24 апреля, днем температура воздуха в Москве достигала +21°С.

Мария Федотова