Петербургский банк сменил название и перерегистрировался в Москве

Севзапинвестпромбанк, который был продан в 2021 году, перерегистрировался в Москве и сменил название на банк «Стрела». Это третья смена названия этого банка, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Единственный офис банка сейчас находится в Петербурге. Изначально он был учрежден в Великом Новгороде в 1992 году под названием «Транс Капитал Банк». Позже в 2000 году банк переехал в Петербург и сменил название на Севзапинвестпромбанк. В 2021 году компанию выкупил предприниматель из Екатеринбурга Сергей Савельев. Банк перешел ему от Игоря Снегурова (группа «ВИС»), Александра Замятина (АО «Санкт-Петербургское трикотажное объединение «Ника») и других лиц.

По данным СПАРК, руководит обществом в настоящий момент Кирилл Евдаков. Компания перерегистрировала юридический адрес на московский.

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