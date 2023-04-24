Казанский девелопер получил разрешение на строительство ЖК в Верхней Курье

Казанский девелопер «Джи-групп» получил разрешение на строительство своего первого жилого комплекса в Перми, сообщили в компании. «Джи-групп» собирается возвести в Верхней Курье четырехэтажные жилые дома, объекты социнфраструктуры и прочее. Комплекс разместится на территории, ограниченной улицами Ленской, Рионской и ДОСом. По данным «Джи-групп», срок реализации проекта предполагает 3 года. Общая площадь квартир комплекса составит более 56 тыс. кв. м., новый квартал рассчитан на 1870 жителей.

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Пермь стала шестым российским городом, наравне с Екатеринбургом, Казанью, Санкт-Петербургом, Тольятти и Уфой, где «Джи групп» имеет действующее разрешение на строительство и ведет деятельность.

Напомним, что в начале февраля 2022 года компания приобрела земельный участок площадью 10 га в микрорайоне Верхняя Курья. Площадка находится на левом берегу Камы. Согласно утвержденному проекту планировки территории, комплекс будет включать два дома общей площадью около 25 тыс. кв. м, прогулочную аллею, детский сад на 200 мест и несколько коммерческих объектов.