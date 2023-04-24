В Госдуму внесен проект о штрафе до 500 тыс. рублей за рекламу сексуальных услуг

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о включении «рекламы сексуальных услуг» в число административных преступлений. Авторы предлагают штрафовать нарушителей до 500 тыс. руб., следует из документа в думской электронной базе.

Согласно проекту, рекламой может считаться размещение и распространение в общественных местах предложения знакомств и отдыха, в том числе содержащего «скрытое предложение сексуальных услуг», с указанием контактов. По словам авторов, подобные объявления размещаются на элементах городской инфраструктуры, что «наносит ущерб имуществу и искажает внешний вид города».

«Увеличенные административные штрафы в данном случае — это эффективная предупредительная мера, обеспечивающая сокращение количества правонарушений в области распространения рекламы сексуальных услуг, минимизацию последствий порчи имущества, так как деятельность по распространению рекламы сексуальных услуг становится экономически нецелесообразной для рекламораспространителей»,— говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что штраф составит от 20 тыс. до 50 тыс. руб. для физлиц, от 50 тыс. до 100 тыс. руб.— для должностных лиц, от 100 тыс. до 500 тыс. руб.— для юридических лиц.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург