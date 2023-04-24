Бывший сотрудник «Пермэнерго» назначен замглавы краевого минтарифов

Новым заместителем министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края назначен Сергей Россихин. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник, знакомый с ситуацией. На сайте министерства эта информация пока не отражена, но в ведомстве подтвердили назначение господина Россихина на пост замминистра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее Сергей Россихин работал начальником отдела тарифообразования в филиале «МРСК Урала» — «Пермэнерго».

По данным телеграм-канала «Реальная Пермь», сегодня, 24 апреля, завершает работу в минтарифов заместитель министра Елена Денисова, которая курировала вопросы правового обеспечения ведомства. Госпожа Денисова увольняется по собственному желанию.