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обновлено 08:47

Бывший сотрудник «Пермэнерго» назначен замглавы краевого минтарифов

Новым заместителем министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края назначен Сергей Россихин. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник, знакомый с ситуацией. На сайте министерства эта информация пока не отражена, но в ведомстве подтвердили назначение господина Россихина на пост замминистра.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее Сергей Россихин работал начальником отдела тарифообразования в филиале «МРСК Урала» — «Пермэнерго».

По данным телеграм-канала «Реальная Пермь», сегодня, 24 апреля, завершает работу в минтарифов заместитель министра Елена Денисова, которая курировала вопросы правового обеспечения ведомства. Госпожа Денисова увольняется по собственному желанию.

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