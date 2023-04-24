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Коммерсантъ FM
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Сегодняшнее число

53,5 пункта составило предварительное значение индекса деловой активности PMI США в апреле, сообщает S&P Global. Это максимум за 11 месяцев, в марте индекс составил 52,3 пункта (значение выше 50 пунктов указывает на рост активности, ниже — на спад). Самый серьезный рост активности — в сфере услуг: предварительный индекс в апреле составил 53,7 пункта (после 52,6 пункта в марте), это максимальное значение за год. Индекс деловой активности в производстве, по первой оценке, стал самым высоким за полгода и составил 50,4 пункта (после 49,2 пункта в марте). Росту показателей во многом способствовал фиксировавшийся рост спроса. Впрочем, он же, полагают в S&P Global, может в перспективе придать новый импульс инфляции.

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