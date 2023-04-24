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Два дня динамили

Евгения Милова о светской жизни

Светское общество все больше живет с оглядкой на православные традиции. В предыдущем обзоре можно было вальяжно описывать премьеру фильма «Вызов» — у нее практически не было конкурентов в календаре, поскольку День космонавтики совпал со страстной неделей. Теперь, на минувшей неделе, событий было с лишком. Прежде составители светских календарей, вероятно, не так четко осознавали, что все под Богом ходим.

Евгения Милова

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В понедельник неторжественно, но шумно открылись «Плюс Дача» «Яндекса» в парке Горького, а также второй ресторан WRF под брендом She. Теперь совместная точка общепита Бориса Зарькова и Ксении Собчак появилась еще и на Белорусской. В рамках аккуратной реализации фем-повестки открытие отметили коктейлями, придуманными и представленными женщинами — и одной собачкой-роботом, которую научили разносить напитки. В то же время в ГМИИ открывалась выставка «После импрессионизма», ставшая директорским светским дебютом для Елизаветы Лихачевой. В приветствии она допустила лишь одну помарку: решила, что можно завершить официальную часть, не предоставив слово директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. Но не такой он человек, чтобы оставить себя без слова: после приглашения госпожи Лихачевой начать осмотр выставки решительно взял микрофон в руки и сказал все, что планировал, то есть подсветил культурную значимость экспозиции.

Госпожа Лихачева продолжила неделю так же светски, посетив открытие Музея «Динамо» и лично поздравив директора этого абсолютно нового музея Наталью Малинову. Вообще, общество «Динамо» на прошлой неделе разнообразно отмечало собственное 100-летие. Сначала в ГУМе, день в день со столетием, на месте бутика Louis Vuitton открылся магазин сувениров футбольного клуба «Динамо». И тут же, на первой линии ГУМа,— выставка «"Динамо": на все сто!» в честь именно футбольного же клуба. Здесь, среди прочих экспонатов, можно увидеть автомобиль Mazda 626, который Льву Яшину подарили на 60-летие в 1989 году. Очень скромный автомобиль, нынешние игроки футбольного клуба едва ли прельстились бы. А присутствовали почти все игроки нынешнего состава. Бело-синий торт сообща разрезали владелец Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович и гендиректор ФК «Динамо» Павел Пивоваров. По открывшемуся бутику радостно ходил глава Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин, когда-то частый, но в последние лет десять крайне редкий свидетель светских событий. С энтузиазмом примерял шарфик помощник президента Игорь Левитин. Время сбора гостей в приглашении было указано необычайно точно и элегантно: «19:23». Открытие музея спортивного общества «Динамо» шло следующие два дня. Сперва была более официальная версия: министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр спорта Олег Матыцин, президент—председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и председатель общества «Динамо» Анатолий Гулевский сообща нажали на символическую кнопку, которая включила прогрессивную, работающую от электричества постоянную экспозицию (за нее отвечала команда Еврейского музея и центра толерантности). Днем позже, уже безо всяких церемоний, первые гости, среди которых были Ляйсан Утяшева, Михаил Куснирович, Мария Китаева и другие, сразу могли посмотреть впечатляющую выставку.

Тем же вечером открылся ММКФ, но как-то без сюрпризов и волнующих душу моментов. Разве что Никита Михалков попенял собравшимся, что сначала они сами просят билеты на открытие, а затем сидят, будто их заставили. А ведь и правда никого не заставляют.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”

Фотогалерея

Светская хроника

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Актриса Эвелина Бледанс (слева) и балерина Анастасия Волочкова на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Актриса Эвелина Бледанс (слева) и балерина Анастасия Волочкова на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Алена Чехова на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка». Мероприятие прошло в рамках Московского международного кинофестиваля

Актриса Алена Чехова на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка». Мероприятие прошло в рамках Московского международного кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Помощник президента России Владимир Мединский и актриса Анна Пескова на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Помощник президента России Владимир Мединский и актриса Анна Пескова на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Елена Николаева на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Актриса Елена Николаева на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: актеры Виталий Гогунский, Сергей Гармаш и Вадим Андреев на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Слева направо: актеры Виталий Гогунский, Сергей Гармаш и Вадим Андреев на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Павел Баршак и актриса Маруся Климова на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Актер Павел Баршак и актриса Маруся Климова на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: певица Алена Свиридова, актриса Ирина Безрукова, телеведущая, главный редактор журнала «Кинорепортер» Мария Лемешева, актрисы Елизавета Ищенко, Ева Смирнова и телеведущая Анна Шатилова на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Слева направо: певица Алена Свиридова, актриса Ирина Безрукова, телеведущая, главный редактор журнала «Кинорепортер» Мария Лемешева, актрисы Елизавета Ищенко, Ева Смирнова и телеведущая Анна Шатилова на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Кузьма Котрелев на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Актер Кузьма Котрелев на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Балерина Анастасия Волочкова (справа) на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Балерина Анастасия Волочкова (справа) на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Алена Свиридова на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Певица Алена Свиридова на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Кинорежиссер Андрей Кравчук (слева) и директор Центра исследований культурной среды философского факультета МГУ, руководитель исследований факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Олег Иванов на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Кинорежиссер Андрей Кравчук (слева) и директор Центра исследований культурной среды философского факультета МГУ, руководитель исследований факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Олег Иванов на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Яна Чурикова (справа) на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Телеведущая Яна Чурикова (справа) на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Люся Чеботина на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Певица Люся Чеботина на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художественный критик, заведующий сектором по научно-методической работе образовательного отдела Московского музея современного искусства Алексей Масляев на церемонии открытия предаукционной выставки фонда Cosmoscow в отеле Marco Polo

Художественный критик, заведующий сектором по научно-методической работе образовательного отдела Московского музея современного искусства Алексей Масляев на церемонии открытия предаукционной выставки фонда Cosmoscow в отеле Marco Polo

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Владелица компании PR-International Светлана Бондарчук (справа) на церемонии вручения первой премии культурно-благотворительного фонда Action в кинотеатре «Художественный»

Владелица компании PR-International Светлана Бондарчук (справа) на церемонии вручения первой премии культурно-благотворительного фонда Action в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Журналист Ксения Собчак на церемонии вручения первой премии культурно-благотворительного фонда Action в кинотеатре «Художественный»

Журналист Ксения Собчак на церемонии вручения первой премии культурно-благотворительного фонда Action в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певица Мария Зайцева во время выступления на церемонии вручения первой премии культурно-благотворительного фонда Action в кинотеатре «Художественный»

Певица Мария Зайцева во время выступления на церемонии вручения первой премии культурно-благотворительного фонда Action в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Владелица компании PR-International Светлана Бондарчук и кинокритик Стас Тыркин на церемонии вручения первой премии культурно-благотворительного фонда Action в кинотеатре «Художественный»

Владелица компании PR-International Светлана Бондарчук и кинокритик Стас Тыркин на церемонии вручения первой премии культурно-благотворительного фонда Action в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Телеведущая Аврора на церемонии вручения премии в области красоты Prix d&#39;Excellence de la Beaute в «Особняке Спиридонова»

Телеведущая Аврора на церемонии вручения премии в области красоты Prix d'Excellence de la Beaute в «Особняке Спиридонова»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Жуналист Павел Камин (в центре) на церемонии вручения премии в области красоты Prix d&#39;Excellence de la Beaute в «Особняке Спиридонова»

Жуналист Павел Камин (в центре) на церемонии вручения премии в области красоты Prix d'Excellence de la Beaute в «Особняке Спиридонова»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулев и бренд-директор Marie Claire Алена Ткач на церемонии вручения премии в области красоты Prix d&#39;Excellence de la Beaute в «Особняке Спиридонова»

Президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулев и бренд-директор Marie Claire Алена Ткач на церемонии вручения премии в области красоты Prix d'Excellence de la Beaute в «Особняке Спиридонова»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актриса Настасья Самбурская на красной дорожке перед началом церемонии открытия 45-ого Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в Московском театре мюзикла

Актриса Настасья Самбурская на красной дорожке перед началом церемонии открытия 45-ого Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в Московском театре мюзикла

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса, певица Евгения Малахова на красной дорожке перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Актриса, певица Евгения Малахова на красной дорожке перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Ирина Безряднова на красной дорожке перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Актриса Ирина Безряднова на красной дорожке перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Дизайнер Белла Потемкина на красной дорожке перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Дизайнер Белла Потемкина на красной дорожке перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Светлана Степанковская на церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Актриса Светлана Степанковская на церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Таша Белая на красной дорожке перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Певица Таша Белая на красной дорожке перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Алена Акимова на церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Актриса Алена Акимова на церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Продюсер Илья Бачурин перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Продюсер Илья Бачурин перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Главный редактор журнала «Кинорепортер», телеведущая Мария Лемешева на красной дорожке перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Главный редактор журнала «Кинорепортер», телеведущая Мария Лемешева на красной дорожке перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Полина Борунова на красной дорожке перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Актриса Полина Борунова на красной дорожке перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Анна Хилькевич на красной дорожке перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Актриса Анна Хилькевич на красной дорожке перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Маруся Климова на красной дорожке перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Актриса Маруся Климова на красной дорожке перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Сергей Кемпо на красной дорожке перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Актер Сергей Кемпо на красной дорожке перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Дарья Повереннова (справа) и глава Национального ESG Альянса Андрей Шаронов на красной дорожке перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Актриса Дарья Повереннова (справа) и глава Национального ESG Альянса Андрей Шаронов на красной дорожке перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Создатель и владелец аукционного дома Vladey Владимир Овчаренко (слева) на церемонии открытия юбилейной 20-ой ярмарки классического, современного и ювелирного искусства «АРТ МОСКВА» в Гостином дворе

Создатель и владелец аукционного дома Vladey Владимир Овчаренко (слева) на церемонии открытия юбилейной 20-ой ярмарки классического, современного и ювелирного искусства «АРТ МОСКВА» в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художник Даниил Федоров на церемонии открытия юбилейной 20-ой ярмарки классического, современного и ювелирного искусства «АРТ МОСКВА» в Гостином дворе

Художник Даниил Федоров на церемонии открытия юбилейной 20-ой ярмарки классического, современного и ювелирного искусства «АРТ МОСКВА» в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по развитию компании Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос на церемонии открытия юбилейной 20-ой ярмарки классического, современного и ювелирного искусства «АРТ МОСКВА» в Гостином дворе

Директор по развитию компании Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос на церемонии открытия юбилейной 20-ой ярмарки классического, современного и ювелирного искусства «АРТ МОСКВА» в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художник Александр Петрелли на церемонии открытия юбилейной 20-ой ярмарки классического, современного и ювелирного искусства «АРТ МОСКВА» в Гостином дворе

Художник Александр Петрелли на церемонии открытия юбилейной 20-ой ярмарки классического, современного и ювелирного искусства «АРТ МОСКВА» в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Эвелина Бледанс (слева) на церемонии открытия юбилейной 20-ой ярмарки классического, современного и ювелирного искусства «АРТ МОСКВА» в Гостином дворе

Актриса Эвелина Бледанс (слева) на церемонии открытия юбилейной 20-ой ярмарки классического, современного и ювелирного искусства «АРТ МОСКВА» в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович (справа) и гендиректор футбольного клуба «Динамо» Павел Пивоваров на церемонии открытия магазина «Динамо» и выставки «Динамо: на все сто!» в ГУМе

Председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович (справа) и гендиректор футбольного клуба «Динамо» Павел Пивоваров на церемонии открытия магазина «Динамо» и выставки «Динамо: на все сто!» в ГУМе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: руководитель Объединения отечественных футбольных тренеров Михаил Гершкович, председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, гендиректор ФК «Динамо» Павел Пивоваров и архивариус клуба «Динамо» Юрий Кошель на церемонии открытия магазина «Динамо» и выставки «Динамо: на все сто!» в ГУМе

Слева направо: руководитель Объединения отечественных футбольных тренеров Михаил Гершкович, председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, гендиректор ФК «Динамо» Павел Пивоваров и архивариус клуба «Динамо» Юрий Кошель на церемонии открытия магазина «Динамо» и выставки «Динамо: на все сто!» в ГУМе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов на церемонии открытия магазина «Динамо» и выставки «Динамо: на все сто!» в ГУМе

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов на церемонии открытия магазина «Динамо» и выставки «Динамо: на все сто!» в ГУМе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Актриса Эвелина Бледанс (слева) и балерина Анастасия Волочкова на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Алена Чехова на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка». Мероприятие прошло в рамках Московского международного кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Помощник президента России Владимир Мединский и актриса Анна Пескова на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Елена Николаева на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: актеры Виталий Гогунский, Сергей Гармаш и Вадим Андреев на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Павел Баршак и актриса Маруся Климова на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: певица Алена Свиридова, актриса Ирина Безрукова, телеведущая, главный редактор журнала «Кинорепортер» Мария Лемешева, актрисы Елизавета Ищенко, Ева Смирнова и телеведущая Анна Шатилова на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Кузьма Котрелев на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Балерина Анастасия Волочкова (справа) на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Алена Свиридова на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Кинорежиссер Андрей Кравчук (слева) и директор Центра исследований культурной среды философского факультета МГУ, руководитель исследований факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Олег Иванов на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Яна Чурикова (справа) на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Люся Чеботина на ежегодной White Party и церемонии вручения премии «Аванс» журнала «Кинорепортер» в ресторане «Чаiка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художественный критик, заведующий сектором по научно-методической работе образовательного отдела Московского музея современного искусства Алексей Масляев на церемонии открытия предаукционной выставки фонда Cosmoscow в отеле Marco Polo

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Владелица компании PR-International Светлана Бондарчук (справа) на церемонии вручения первой премии культурно-благотворительного фонда Action в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Журналист Ксения Собчак на церемонии вручения первой премии культурно-благотворительного фонда Action в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певица Мария Зайцева во время выступления на церемонии вручения первой премии культурно-благотворительного фонда Action в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Владелица компании PR-International Светлана Бондарчук и кинокритик Стас Тыркин на церемонии вручения первой премии культурно-благотворительного фонда Action в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Телеведущая Аврора на церемонии вручения премии в области красоты Prix d'Excellence de la Beaute в «Особняке Спиридонова»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Жуналист Павел Камин (в центре) на церемонии вручения премии в области красоты Prix d'Excellence de la Beaute в «Особняке Спиридонова»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулев и бренд-директор Marie Claire Алена Ткач на церемонии вручения премии в области красоты Prix d'Excellence de la Beaute в «Особняке Спиридонова»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актриса Настасья Самбурская на красной дорожке перед началом церемонии открытия 45-ого Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в Московском театре мюзикла

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса, певица Евгения Малахова на красной дорожке перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Ирина Безряднова на красной дорожке перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Дизайнер Белла Потемкина на красной дорожке перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Светлана Степанковская на церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Таша Белая на красной дорожке перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Алена Акимова на церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Продюсер Илья Бачурин перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Главный редактор журнала «Кинорепортер», телеведущая Мария Лемешева на красной дорожке перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Полина Борунова на красной дорожке перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Анна Хилькевич на красной дорожке перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Маруся Климова на красной дорожке перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Сергей Кемпо на красной дорожке перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Дарья Повереннова (справа) и глава Национального ESG Альянса Андрей Шаронов на красной дорожке перед началом церемонии открытия ММКФ в Московском театре мюзикла

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Создатель и владелец аукционного дома Vladey Владимир Овчаренко (слева) на церемонии открытия юбилейной 20-ой ярмарки классического, современного и ювелирного искусства «АРТ МОСКВА» в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художник Даниил Федоров на церемонии открытия юбилейной 20-ой ярмарки классического, современного и ювелирного искусства «АРТ МОСКВА» в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по развитию компании Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос на церемонии открытия юбилейной 20-ой ярмарки классического, современного и ювелирного искусства «АРТ МОСКВА» в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художник Александр Петрелли на церемонии открытия юбилейной 20-ой ярмарки классического, современного и ювелирного искусства «АРТ МОСКВА» в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Эвелина Бледанс (слева) на церемонии открытия юбилейной 20-ой ярмарки классического, современного и ювелирного искусства «АРТ МОСКВА» в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович (справа) и гендиректор футбольного клуба «Динамо» Павел Пивоваров на церемонии открытия магазина «Динамо» и выставки «Динамо: на все сто!» в ГУМе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: руководитель Объединения отечественных футбольных тренеров Михаил Гершкович, председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, гендиректор ФК «Динамо» Павел Пивоваров и архивариус клуба «Динамо» Юрий Кошель на церемонии открытия магазина «Динамо» и выставки «Динамо: на все сто!» в ГУМе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов на церемонии открытия магазина «Динамо» и выставки «Динамо: на все сто!» в ГУМе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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