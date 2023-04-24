Два дня динамили

Светское общество все больше живет с оглядкой на православные традиции. В предыдущем обзоре можно было вальяжно описывать премьеру фильма «Вызов» — у нее практически не было конкурентов в календаре, поскольку День космонавтики совпал со страстной неделей. Теперь, на минувшей неделе, событий было с лишком. Прежде составители светских календарей, вероятно, не так четко осознавали, что все под Богом ходим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В понедельник неторжественно, но шумно открылись «Плюс Дача» «Яндекса» в парке Горького, а также второй ресторан WRF под брендом She. Теперь совместная точка общепита Бориса Зарькова и Ксении Собчак появилась еще и на Белорусской. В рамках аккуратной реализации фем-повестки открытие отметили коктейлями, придуманными и представленными женщинами — и одной собачкой-роботом, которую научили разносить напитки. В то же время в ГМИИ открывалась выставка «После импрессионизма», ставшая директорским светским дебютом для Елизаветы Лихачевой. В приветствии она допустила лишь одну помарку: решила, что можно завершить официальную часть, не предоставив слово директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. Но не такой он человек, чтобы оставить себя без слова: после приглашения госпожи Лихачевой начать осмотр выставки решительно взял микрофон в руки и сказал все, что планировал, то есть подсветил культурную значимость экспозиции.

Госпожа Лихачева продолжила неделю так же светски, посетив открытие Музея «Динамо» и лично поздравив директора этого абсолютно нового музея Наталью Малинову. Вообще, общество «Динамо» на прошлой неделе разнообразно отмечало собственное 100-летие. Сначала в ГУМе, день в день со столетием, на месте бутика Louis Vuitton открылся магазин сувениров футбольного клуба «Динамо». И тут же, на первой линии ГУМа,— выставка «"Динамо": на все сто!» в честь именно футбольного же клуба. Здесь, среди прочих экспонатов, можно увидеть автомобиль Mazda 626, который Льву Яшину подарили на 60-летие в 1989 году. Очень скромный автомобиль, нынешние игроки футбольного клуба едва ли прельстились бы. А присутствовали почти все игроки нынешнего состава. Бело-синий торт сообща разрезали владелец Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович и гендиректор ФК «Динамо» Павел Пивоваров. По открывшемуся бутику радостно ходил глава Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин, когда-то частый, но в последние лет десять крайне редкий свидетель светских событий. С энтузиазмом примерял шарфик помощник президента Игорь Левитин. Время сбора гостей в приглашении было указано необычайно точно и элегантно: «19:23». Открытие музея спортивного общества «Динамо» шло следующие два дня. Сперва была более официальная версия: министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр спорта Олег Матыцин, президент—председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и председатель общества «Динамо» Анатолий Гулевский сообща нажали на символическую кнопку, которая включила прогрессивную, работающую от электричества постоянную экспозицию (за нее отвечала команда Еврейского музея и центра толерантности). Днем позже, уже безо всяких церемоний, первые гости, среди которых были Ляйсан Утяшева, Михаил Куснирович, Мария Китаева и другие, сразу могли посмотреть впечатляющую выставку.

Тем же вечером открылся ММКФ, но как-то без сюрпризов и волнующих душу моментов. Разве что Никита Михалков попенял собравшимся, что сначала они сами просят билеты на открытие, а затем сидят, будто их заставили. А ведь и правда никого не заставляют.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”