Дальний Западный обход Краснодара достроят к середине лета

Строительство Дальнего Западного обхода Краснодара близится к завершению. Открыть движение по 52 км планируют к середине летнего сезона 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина в рамках развития дальних автомобильных подходов к Крымскому мосту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

В пик курортного сезона запустят движение и на въезде в Кабардинку, а также от кольца на въезде в Геленджик до Марьиной Рощи. Кроме того, планируется продолжение существующего Южного обхода Краснодара. «Это обеспечит выход на дорогу А-289 и далее к Керченскому мосту. В комплексе с Дальним западным обходом это обеспечит транзитное кольцевое движение вокруг города»,— говорится в сообщении. Не менее значимым станет продолжение проекта Цемдолина — Портовая в Новороссийске.

Как писал «Коммерсантъ-Кубань», строительство Дальнего Западного обхода Краснодара идет с опережением графика. В конце марта дорога была заасфальтирована на 90% и на 95% завершили устройство земляного полотна и переустройство инженерных коммуникаций. Ранее запуск движения планировался на конец 2023 года.

Маргарита Синкевич

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